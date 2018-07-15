UPD: В Санкт-Петербурге уничтожаются лекарства, закупленные по программе «Семь нозологий» Pfizer реорганизует структуру бизнеса » Питерский «Фармакор» добился, чтобы казанский тезка перестал пользоваться этим названием Суд по интеллектуальным правам поддержал ЗАО «Фармакор» (Санкт-Петербург) в его иске к ООО «Фармакор» (Казань), отказавшись удовлетворить кассационную жалобу ответчика. Суть спора проста. ЗАО «Фармакор» зарегистрировано 30.06.1997, основной вид деятельности — розничная торговля фармацевтическими товарами. ООО «Фармакор» зарегистрировано 08.04.2014, его специализация — деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях. Истец просил обязать ответчика прекратить использовать название «Фармакор» при осуществлении торговли фармтоварами. Доводы ответчика о том, что ООО занимается розничной торговлей лекарственными средствами для ветеринарного применения, а ЗАО — для медицинского применения, судом были отклонены: фирменные наименования сторон схожи до степени смешения. Теперь казанской фирме предстоит взять себе другое название. Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»