UPD: В Санкт-Петербурге уничтожаются лекарства, закупленные по программе «Семь нозологий»

На Центральной фармацевтической базе Санкт-Петербурга (ОАО «Фармбаза») обнаружено более двух тысяч упаковок просроченного противоопухолевого препарата «Ацеллбия» (МНН ритуксимаб) производства «Биокада». Как сообщают СМИ Санкт-Петербурга, стоимость партии составила около 130 млн руб.

Сообщение об обнаружении крупной партии просроченного противоопухолевого лекарства сначала появилось на портале «Фонтанка.ру». В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД изданию пояснили, что о партии препарата, предназначенного для утилизации, стало известно в рамках проведения оперативных мероприятий по делу о мошенничестве, связанном с незаконными действиями на госторгах.

В комитете по здравоохранению Петербурга другому изданию — «КоммерсантЪ» — рассказали, что препарат закупил Минздрав РФ в рамках программы «Семь нозологий» еще в 2015 г. Использовать лекарство предполагалось в 2016 г. В начале 2015 г. главный онколог города с учетом данных из соответствуoющего регистра пациентов составил заявку, а в октябре того же года Минздрав закупил лекарства. По данным комитета, для Санкт-Петербурга ритуксимаб был поставлен в двух дозировках общим объемом 16 639 упаковок.

Но до истечения срока годности в 2016-2017 гг. оказались востребованными не все лекарства. В 2017 г. власти Санкт-Петербурга сумели перераспределить в 11 регионов почти четыре тысячи упаковок «Ацеллбии» на сумму 224,8 млн руб. «Тем не менее часть препарата в объеме 2216 упаковок на сумму 132,8 млн руб. осталась невостребованной и с 1 января 2018 года перемещена в карантинную зону ОАО «Фармбаза»,— сообщили «Коммерсанту» в комитете.

В пресс-службе Комитета добавили, что для недопущения нанесения ущерба бюджету в декабре 2017 г. правительство города договорилось с «Биокадом» о замене этой партии на новую «после наработки заводом необходимого объема».

new «Мы в курсе сложившейся ситуации и сотрудничает с правоохранительными органами, ведущими проверку по данному факту, — рассказали «ФВ» в компании «Биокад». — В рамках проведенного аукциона Минздравом России в 2015 году компания поставила препарат «Ацеллбия» в необходимом количестве в 85 регионов, включая Санкт-Петербург. Компания не влияет на процесс формирования заявок, планирование, организацию поставок, закупок. Мы руководствуемся аукционной документацией размещенной заказчиком на электронных торговых площадках».

В правоохранительных органах заявляют, что никаких дел по поводу обнаружения просроченных лекарств не возбуждено, проводится проверка. Интересно, что оперативные мероприятия на Центральной фармбазе проводились по громкому делу о так называемых вторичных продажах.

В ноябре 2017 г. в ходе совместной операции правоохранительных органов с привлечением сотрудников Росздравнадзора выявлен факт вторичной продажи дорогостоящих препаратов «Мабтера» и «Ацеллбия», ранее поставленных по федеральной программе «7 нозологий» в ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» г. Санкт-Петербург, в другие медицинские учреждения региона.

Тогда был зафиксирован незаконный сбыт 1 364 упаковок препарата на общую сумму 54,85 млн руб. По факту мошенничества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

«Фармацевтический вестник»