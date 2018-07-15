«Медполимерпрому» не хватает денег на строительство завода изделий из ПВХ

Компания «Медполимерпром», единственная попавшая в правительственный реестр поставщиков одноразовых медицинских изделий из поливинилхлорида (ПВХ), столкнулась со сложностями в реализации ключевого условия, поставленного Минпромторгом, – строительства производства. Оказалось, что, как и в других сегментах рынка медизделий, госзаказчики не спешат закупать продукцию у «Медполимерпрома», несмотря на ее особый статус.

С января 2018 года «Медполимерпром», по данным СПАРК-Интерфакс, заключил контракты на 440 млн рублей, тогда как за весь 2017-й – лишь на 10,4 млн рублей. Нынешние достижения – это менее чем 9% от всех госзакупок, в которых компания могла бы победить, пожаловался председатель совета директоров «Медполимерпрома» Евгений Спектор изданию «Коммерсантъ». Причина, по его мнению, в том, что заказчики намеренно формируют техзадание так, чтобы «Медполимерпром» не стал победителем, либо в принципе игнорируют постановления Правительства РФ №967 и №968, которые отдают преференции на госзакупках компании Спектора.

Ранее с подобной ситуацией столкнулась компания «Стентекс» – несостоявшийся единственный поставщик стентов и катетеров, да и в целом, как неоднократно писал Vademecum, на госзаказчиков различные протекционные меры влияют мало.

Как следствие, «Медполимерпром» не может начать строительство завода в Дубне в соответствии с инвестиционным планом. Объем вложений в этот проект оценивался в 4 млрд рублей. Запуск производства намечался на 2019–2023 годы, а «Медполимерпром» даже заключил соглашение с Корпорацией развития Московской области о строительстве предприятия на территории ОЭЗ «Дубна». «Но по причинам, не полностью зависящим от компании, окончательное решение не принято», – посетовал Спектор.

Правила Минпромторга, позволившие только «Медполимерпрому» попасть в реестр поставщиков изделий из ПВХ, не устраивают другого игрока этого рынка – компанию «Виробан», которая входит в ГК «Дельрус».

В феврале 2018 года Верховный суд, рассмотрев дело, отклонил претензии «Виробана», за исключением сроков подачи необходимых документов. Судьи посчитали необоснованным ограничение срока приема документов на включение в реестр до 11 сентября 2017 года, установленное Минпромторгом, и аннулировали его. «Виробан» не устроило принятое решение, и в апреле 2018 года компания подала апелляцию. В конце мая суд отклонил апелляцию.

Источник: Коммерсантъ

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