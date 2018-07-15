В самолетах «Аэрофлота» не будет дефибрилляторов

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказал о запрете на использование дефибрилляторов на борту самолетов авиакомпании. При этом воздушные суда будут оборудованы другими средствами оказания экстренной медицинской помощи.

«Хочу сразу сказать, что дефибрилляторы нам запретили, потому что на борту их применять нельзя. Но все остальное мы запросили и ждем ответ от Минздрава», – заявил Савельев на встрече в Госдуме с депутатами фракции «Единая Россия».

В 2017 году в Госдуме разработали проекты нормативно-правовых актов, необходимых для реализации в России Программы доступной дефибрилляции, предусматривающей внедрение широкого использования автоматических наружных дефибрилляторов (АНД) в местах массового скопления людей, в том числе в аэропортах, на вокзалах и в метро. В декабре 2017 года разработки одобрил Минпромторг, а в марте 2018 года изучило Правительство РФ, рекомендовав внести соответствующие поправки в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».

В сентябре 2016 года министр здравоохранения Вероника Скворцова оказала первую помощь пассажирке рейса Москва – Нью-Йорк, которой стало плохо в самолете.

Источник: Интерфакс

vademec