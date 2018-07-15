На лекарства и медизделия для льготников выделят дополнительно 2,5 млрд рублей

Правительство решило на 2,5 млрд рублей увеличить федеральную субвенцию регионам на обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями, а детей-инвалидов – лечебным питанием.

«Мы ежегодно выделяем деньги из федерального бюджета на эти цели. На 2018 год предусмотрен уже 31 млрд рублей с лишним. Тем не менее тех, кто имеет право на такую поддержку со стороны государства, стало больше, вырос норматив финансовых затрат на каждого такого человека, поэтому мы увеличиваем общую сумму субвенций до 33,5 млрд рублей, это позволит закупить регионам необходимые лекарства для тех, кому это положено», – заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее, 4 июля, сенаторы разработали и направили в Правительство РФ законопроект, предлагающий включить в федеральную программу госзакупок «Семь нозологий» еще пять орфанных заболеваний. По словам председателя Комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, причина в том, что многие регионы страны не могут в полной мере исполнить свои обязательства по обеспечению людей дорогостоящими препаратами в связи с нехваткой средств.

В 2017 году в регионы было поставлено препаратов для лечения орфанных заболеваний, по данным IQVIA, на 22,7 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. По данным члена Комитета Госдумы по охране здоровья, депутата от КПРФ Алексея Куринного, дефицит региональных бюджетов по орфанным препаратам в 2017 году был около 18 млрд рублей, в 2019 году он достигнет 20 млрд рублей.

Источник: Правительство РФ

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