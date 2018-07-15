Беларусь и Таджикистан к концу года намерены проработать вопрос совместных фармпроизводств

Беларусь и Таджикистан к концу года могут выработать дорожную карту по созданию совместных фармацевтических производств, сообщил БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане и в Афганистане Олег Иванов. Представители фармацевтической отрасли Беларуси в этом году несколько раз посещали Таджикистан.

«Таджики попросили не просто увеличить поставки лекарств, а помочь организовать что-то на месте, как минимум фасовку. Тем более что там сохранились кадры. В Душанбе еще в советское время было несколько фармпроизводств, они закрыты, но сами площадки сохранились, — сказал Олег Иванов. — Белорусские команды, которые приезжали в Таджикистан, посетили несколько таких площадок, отобрали те, которые будут соответствовать строгим стандартам качества».

Предварительно стороны договорились, какие лекарства и в каких объемах планируется производить на совместных производствах. «Я надеюсь, что до конца этого года мы окончательно определимся с технологическим циклом. Пока ориентируемся в основном на рынки ближайших соседей. Для таких стран, как Таджикистан, который является членом ВТО, вопрос сертификации достаточно важен. Я думаю, что мы завершим сертификацию и сможем обеспечить белорусскими лекарствами всех желающих», — добавил посол.

Совместные производства планируется создавать с прицелом на рынок Афганистана, который в несколько раз более емкий, чем таджикский.

Кроме того, в Таджикистане есть интерес к производству вакцин. В частности, поступают предложения к белорусской стороне организовать такое производство.

belta.by