Экспорт белорусской фармпродукции в Сирию с начала года достиг $600 тысяч

Экспорт белорусских лекарств в Сирию по итогам года может превысить $1,2 млн, сообщил БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии Александр Пономарев.

«В дружественную Сирию мы поставляем широкий спектр препаратов. Три года назад начали поставки «Белмедпрепараты», далее подключились другие предприятия. В этом году очень хорошо сработало предприятие «ТрайплФарм». По итогам полугодия экспорт достиг показателя в $600 тыс. Есть основания полагать, что за весь год у нас экспорт превысит $1 млн 200 тыс.», — сказал Александр Пономарев.

Сирия — перспективный экспортный рынок для белорусских предприятий фармотрасли, отметил посол. Сирийские партнеры заинтересованы в продукции, производимой в Беларуси. В частности, это связано с тем, что сектор фармацевтической промышленности в Сирии практически разрушен. Страна сама только на 10% может удовлетворять свои потребности в лекарствах. Поэтому сирийская сторона рассчитывает на активную работу холдинга «Белфармпром», а также дальнейшее взаимодействие с предприятиями отрасли.

По словам Александра Пономарева, в Сирии знают бренд «Сделано в Беларуси». В том числе это касается фармацевтической продукции. Белорусские препараты поставляются в Сирию также по гуманитарной программе.

На базе РУП «Белмедпрепараты» сегодня прошел республиканский семинар по вопросам продвижения отечественных лекарственных средств, медицинских услуг на внешних рынках с участием диппредставительств Беларуси за рубежом.

gmpnews