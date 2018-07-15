С 2013 года в проекты создания российских лекарств было вложено около 89 млрд рублей

Главными направлениями российской фарминдустрии на ближайшие годы будет разработка собственных инновационных препаратов и наращивание экспортного потенциала. Об этом в интервью «Известиям» рассказал первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб. Он также сообщил о перспективах импортозамещения вакцин из Национального календаря прививок и о том, в каких сферах российская фармацевтика имеет преимущество на мировом рынке. Объем экспорта отечественной фармпродукции по итогам прошлого года вырос на 16,6% и составил $688,4 млн.

В каких направлениях будет развиваться российская фармацевтика в ближайшие годы?

В стратегии «Фарма-2030», которую мы сейчас формируем, приоритетными будут блоки поддержки экспорта и создания собственных инновационных продуктов.

Мы находимся в тренде увеличения несырьевого экспорта. Может быть, это не громадные цифры в объеме всей экономики, но если ты начинаешь экспортировать высокотехнологичную продукцию, если становишься конкурентоспособным — это лакмусовая бумажка, показывающая, может ли экономика развиваться по инновационному сценарию.

Мы будем наращивать поддержку в экспортном направлении, потому что у нас есть продукты, которые мы можем экспортировать, и есть рынки. Уже сейчас препараты отечественных компаний проходят регистрационные процедуры в 60 странах.

По данным ФТС России, объем экспорта продукции фармацевтической промышленности в 2017 году вырос по сравнению с 2016-м на 16,6% и составил $688,4 млн.

Какие инновационные лекарства планируется производить в стране?

Наша задача — за 5–7 лет создать технологические платформы и компетенции, чтобы выпускать препараты любой сложности.

Сейчас появились возможности создавать препараты любой природы, будь то биотехнология или химия. На стадии клинических исследований находятся собственные разработки российских компаний, которые инвестируют в это приличные деньги.

Например, в рамках реализации госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на период 2013–2020 годов государством и производителями было совместно профинансировано 975 проектов по разработке, проведению доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Общий бюджет инвестиций составил порядка 89 млрд рублей, из которых участниками программы было привлечено более 43,5 млрд рублей.

Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству регистрируемых препаратов-биоаналогов. Это очень сложные продукты, которые требуют проведения масштабных клинических исследований, серьезных технологических процессов и компетенций.

Российская компания «Генериум» единственная в мире производит седьмой, восьмой и девятый рекомбинантные факторы крови (белки, играющие важную роль в свертываемости крови; используются для производства кровоостанавливающих препаратов), а также занимается орфанными продуктами. Это отдельная и непростая тема, потому что процесс выпуска таких препаратов очень сложный. Мы на это тоже замахнулись.

Как вы оцениваете промежуточные результаты импортозамещения лекарств?

Определенно мы преуспели в этом направлении. По итогам 2017 года доля российских лекарственных препаратов в натуральном выражении во всех важнейших сегментах рынка увеличилась и составила: для лечения онкологических заболеваний — 59,35%, туберкулеза — 85,79%, ВИЧ-инфекции — 72,47%, гепатита — 77,12%, сердечно-сосудистых заболеваний — 84,34%, вакцины — 72,60% (данные аналитического агентства IMS).

Еще выше результаты по жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам. Если в 2012 году у российских компаний в этом списке было чуть больше 60% наименований, то сегодня — более 84% (доля рассчитана в соответствии с Перечнем ЖНВЛП, утвержденным распоряжением правительства РФ от 7 декабря 2011 года № 2199-р). Я считаю, что это очень хорошие темпы развития собственных компетенций в фармацевтической области.

Мы ни в коем случае на этом не останавливаемся. Предстоит приложить серьезные усилия, чтобы нарастить компетенции в других направлениях. Например, в производстве гормональных продуктов. Мы создали привлекательные условия для инвестиций в экономику, территории опережающего развития, свободные экономические зоны, индустриальные и технопарки, государственные фонды развития — «Сколково», Российскую венчурную компанию. Есть инструменты в виде специальных инвестиционных контрактов и многое другое, что дает очень серьезные преференции для инвесторов.

Один из основных механизмов, на создании которого сейчас сосредоточены наши усилия, — это государственный венчурный фонд, который позволит нивелировать образовавшийся пробел в производственной цепочке лекарственных препаратов от научного исследования до вывода готового продукта на рынок. Причем участниками процесса могу стать не только крупные игроки, но и научные организации, имеющие разработки, но не способные найти технологических и финансовых партнеров.

Это комфортные условия для ведения бизнеса, которые позволят российским компаниям стать конкурентоспособными на мировом рынке.

Как обстоят дела с импортозамещением вакцин, входящих в календарь прививок? В какие сроки возможно полностью перейти на отечественные вакцины?

Говорить о сроках — дело неблагодарное. Клинические исследования могут длиться три года, а могут и шесть лет. Всё зависит от продукта. Очевидно, что в рамках решений, которые принимает государство, мы нацелены все вакцины Национального календаря прививок производить на территории России.

Если говорить о готовой лекарственной форме и полном производственном цикле, то сегодня мы обеспечиваем примерно 85% календаря отечественными препаратами. Мне кажется, это очень хороший результат.

Но в системе здравоохранения всегда идут разговоры о расширении Национального календаря профилактических прививок. Идет дискуссия о введении вакцинации от ветряной оспы, ротавирусной инфекции, а также гемофильной инфекции для всех детей.

Для организации производства отечественных иммунобиологических лекарственных препаратов по полному циклу мы совместно с российскими производителями разрабатываем соответствующий ведомственный проект. Под него консолидируем существующие производства иммунобиологических лекарственных препаратов, а также прорабатываем расширение кооперационных цепочек.

Государство активно инициирует производство антибиотиков узкого спектра, которые борются с устойчивостью микробов к лекарствам. Когда в России могут появиться и будут готовы к массовому производству подобные препараты?

Что касается антибиотиков нового поколения, то они уже поступают в производство. Так, компания «Биохимик» недавно презентовала готовый новый препарат и имеет еще несколько в разработке. У «Фармсинтеза» и других компаний идут клинические исследования лекарств этой группы.

Мы находимся в постоянном диалоге с нашими научными организациями, которые занимаются этой проблемой. Назвать конкретные сроки крайне сложно, потому что у каждой компании свой портфель препаратов. Всё зависит от регистрационных процедур и проведения исследований в рамках этих процедур.

Система здравоохранения ставит задачу производства новых антибиотиков как приоритетную. Значит, Минпромторг сделает всё возможное, чтобы решить ее в максимально короткие сроки.

gmpnews