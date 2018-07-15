Генные технологии помогут бороться с раком

Российские ученые разработали комплексный препарат против онкологии

Резидент Сколково компания «Генная Хирургия» провела доклинические испытания оригинальной отечественной разработки — противоракового препарата «АнтионкоРАН-М». Два гена — «убийца» ДНК раковой клетки и иммуностимулятор — заключены в полимерную оболочку, которая играет роль средства доставки лекарства. Эксперты считают, что будущее онкологии — за подобными средствами: у них нет такого количества вредных побочных эффектов, как у химио- и радиотерапии.

В мировой практике онкопрепарат считается эффективным, если он тормозит рост опухоли у подопытных животных на 50% и на 25% сокращает метастазы. Доклинические испытания российского лекарства дали результат около 80% по обоим показателям.

Препарат сочетает в себе генную и иммунную терапию, — рассказала «Известиям» руководитель проекта Ирина Алексеенко. — Он состоит из двух генов: один убивает раковую клетку, другой стимулирует иммунную систему на борьбу организма с опухолью. Их доставка в опухоль возложена на специальную полимерную систему.

Именно способ доставки — одно из главных преимуществ российской разработки. Во всем мире в этой области экспериментируют главным образом с вирусными системами. Последние отличаются опасностью осложнений. Они способны вызвать у организма непредсказуемый иммунный ответ на запущенный в него вирус.

Другое важное преимущество отечественного препарата — сочетание двух генов в одном конструкте. Российские ученые сумели это сделать первыми в мире. Разработчикам из США и Западной Европы пока не удалось добиться такого совмещения.

Пока, по словам Ирины Алексеенко, ученые сосредоточены на опухолях головы и шеи (рак носоглотки, горла и др.) Но со временем метод будет распространен и на другие виды онкологических заболеваний.

Метод, предложенный российскими учеными, — это не «догоняющий» проект, а оригинальная самостоятельная разработка. У нее могут быть серьезные коммерческие перспективы, — считает гендиректор российского филиала американской фармацевтической компании Selecta Biosciences Дмитрий Овчинников.

Многие специалисты в области противоопухолевой терапии считают, что будущее — именно за комплексными генными средствами. Пока, по словам Дмитрия Овчинникова, ни одна из подобных разработок в мире еще не зарегистрирована и не получила широкого применения. Но в экспериментальных моделях они чрезвычайно хороши.

По оценкам российских разработчиков, курс лечения отечественным препаратом обойдется не дороже $3-4 тыс. — против $80-100 тыс. у иностранных.

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ИЗВЕСТИЯ