Кредиторы новосибирского «Аболмед» будут требовать его банкротства

Собрание кредиторов компании «Аболмед» приняло решение обратиться в арбитражный суд Новосибирской области с ходатайством о введении в отношении должника конкурсного производства. Дело о банкротстве фармацевтического предприятия было возбуждено в середине января этого года по исковому заявлению компании Leon Victor Leon SLU из Андорры. Ей «Аболмед» задолжал €814,1 тыс. по лицензионному соглашению о предоставлении права использования товарных знаков. В феврале в отношение компании было введено наблюдение.

Завод по производству стерильных порошков для инъекций был запущен в эксплуатацию в конце 2004 года, спустя пять лет была запущена вторая очередь предприятия по производству инфузионных растворов и лиофилизированных препаратов. В 2014 году на базе «Аболмеда» была основана производственно-фармацевтическая компания «Пребенд». В октябре производство на новосибирском заводе было остановлено. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году у «Аболмеда» не было выручки, чистый убыток превысил 105 млн руб.

kommersant