Apotex продает свой европейский дженериковый бизнес

Канадская фармацевтическая компания Apotex подписала соглашение с индийской Aurobindo Pharma о продаже ей своего дженерикового бизнеса в пяти европейских странах, сообщает Pharmaceutical Business Review.
Сделка позволит Apotex сосредоточить ресурсы для удовлетворения потребностей рынков на американском континенте, где спрос на продукцию компании очень высок.
В Европе канадская компания представлена дочерними предприятиями в Нидерландах, Польше, Чехии, Испании и Бельгии.
По условиям соглашения, все подразделения, а также соответствующая инфраструктура, в т.ч. персонал, в этих странах перейдут к Aurobindo Pharma.
Кроме того, компании заключили соглашение о продолжении производства и поставок в течение переходного периода, чтобы обеспечить беспрерывный доступ пациентов и врачей к лекарственным препаратам.
В штате Apotex более 10 тыс. сотрудников. Компания специализируется на разработке и производстве дженериков, биосимиляров, инновационных препаратов и активных фармсубстанций.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»