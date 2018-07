«Стентекс» намерен увеличить объем производства до 250 тысяч стентов к 2020 году «Аптеки Удмуртии» проиграли судебный спор с территориальным органом УФАС » «Швабе» начал поставки автономных дефибрилляторов на 30 млн рублей Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключил контракты на поставку своих автоматических наружных дефибрилляторов АНД15 на сумму более 30 млн рублей. Свыше 150 готовых медизделий уже отгружено заказчикам, 90 из них направлено в Уральский институт кардиологии, помимо этого, дефибрилляторами «Швабе» были оснащены стадионы, на которых проводились матчи чемпионата мира по футболу – 2018 в России. Как отмечают на предприятии, выпускающем дефибрилляторы, – «Производственном объединении «Уральский оптико-механический завод» («ПО «УОМЗ», входит в холдинг «Швабе» ГК «Ростех»), производство АНД15 стартовало в конце 2017 года. Прибор разработан при участии южнокорейского производителя медоборудования Mediana Co Ltd. Дефибриллятор предназначен для использования в общественных местах: как рассказали в «Швабе», безопасная конструкция, автоматический анализ сердечного ритма, понятные речевые инструкции и малый вес позволят воспользоваться им любому человеку без специальной подготовки. Без технического обслуживания АНД15 сможет находиться в работоспособном состоянии в течение пяти лет, заряд батареи рассчитан на 200 применений. Стоимость одного медизделия варьируется от 70 до 100 тысяч рублей, что, по словам представителей завода, в два-три раза дешевле иностранных аналогов. Договор о локализации производства дефибриллятора AED 15 Mediana Co Ltd на «ПО «УОМЗ» был заключен в июле 2016 года в Екатеринбурге на 7-й Международной промышленной выставке «Иннопром-2016». Объем инвестиций в проект на предприятии, с учетом уже существующей материальной базы и наработанных компетенций в производстве медоборудования, оценили в 20 млн рублей. Идею о размещении в общественных местах автономных дефибрилляторов с 2015 года прорабатывал Минпромторг, однако «Ростех», похоже, успешно перехватил инициативу в этом вопросе. В мае 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий любому человеку без специальной подготовки использовать автоматические наружные дефибрилляторы (АНД) для оказания первой помощи в общественных местах. vademec