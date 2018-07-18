«Стентекс» намерен увеличить объем производства до 250 тысяч стентов к 2020 году

Компания «Стентекс», входящая в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга, намерена нарастить объемы выпуска стентов до 250 тысяч медизделий в год к 2020 году. Об этом сообщил гендиректор компании Егор Лукьянов.

По его словам, объем инвестиций в локализацию производства стентов Medtronic в России составил 5 млрд рублей, еще 4 млрд будет вложено в ближайшие годы.

Как сообщил Лукьянов газете «Коммерсантъ», «Стентексу» уже удалось занять 16% рынка профильных медизделий в России. Какие конкретно стенты и катетеры имеются в виду, он не уточнил.

В 2017 году «Стентекс» заключил контракты на 880 млн рублей, заняв 29-е место в рейтинге «ТОП100 поставщиков медизделий по госзаказу в 2017 году» Аналитического центра Vademecum. При этом объем рынка коронарных стентов (покрытых и не покрытых лекарственным средством) и балонных катетеров оценивается в 8 млрд рублей.

При этом госзаказчики игнорируют принятое Правительством РФ 4 декабря 2017 года постановление №1469 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». Суть его такова: если на конкурс поступает заявка от отечественного предприятия, то заказчик имеет право отклонить предложения поставщиков иностранной продукции.

С 14 декабря 2017 года по конец марта 2018 года ссылку на ПП №1469 в конкурсной документации на тематических торгах, как посчитал Минпромторг, заказчики поставили только в 157 случаях. В общей сложности было закуплено 9,7 тысячи коронарных стентов и 14,4 тысячи катетеров – на общую сумму более 600 млн рублей. В эти поставки попали изделия американских Medtronic, Abbott Vascular, Boston Scientific, немецкой Biotronic, индийской Meril Life Sciences и российских «Стентекса» и «Ангиолайна».

Однако, по подсчетам IMS, только в январе‑феврале 2018 года общий объем тематических госзакупок перевалил за отметку в 2,3 млрд рублей. Это значит, что большинство заказчиков либо пропустили момент вступления ПП №1469 в силу, либо проигнорировали открываемую документом возможность покупать российское.

Кроме того, в апреле 2018 года Виктор Вексельберг и ГК «Ренова» попали под персональные санкции США. В Medtronic пообещали «оценить последствия этих санкций». На запросы Vademecum, чем завершилась эта оценка, в компании пока не отвечают.

Источник: Коммерсантъ

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