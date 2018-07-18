Правительство, ВятГУ, Кировский ГМУ и «Нанолек» подписали соглашение о сотрудничестве

16 июля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ВятГУ, Правительством Кировской области, Кировским ГМУ и ООО «Нанолек» в направлении развития в регионе биофармацевтической промышленности.

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия предприятий и организаций в рамках кластерной политики Кировской области, увеличение перечня и повышение качества исследовательских услуг, в том числе по осуществлению клинических исследований в интересах фармацевтических и биофармацевтических предприятий.

По соглашению Вятский государственный университет обязуется принимать участие в лабораторно-аналитических работах в рамках клинических исследований, развивать лабораторную базу и готовить специалистов, владеющих современными методами клинической лабораторной диагностики.

Валентин Пугач, ректор ВятГУ:

— За последние годы Вятским государственным университетом и Кировским государственным медицинским университетом наработан большой пласт научных исследований, которые мы будем использовать в качестве основы для совместной работы в рамках подписанного соглашения. Мощности и материальная база нашего университета и медицинского позволят нам вести исследовательскую работу не только в масштабах региона, но и страны.

Стоит отметить, что с ООО «Нанолек» ВятГУ уже давно поддерживает партнерские отношения. Сразу после подписания соглашения о сотрудничестве, в Главном корпусе университета прошла встреча представителей предприятия и выпускников Института биологии и биотехнологии. В ходе встречи студентов ВятГУ познакомили с биофармацевтической компанией и пригласили на стажировку/работу. Представитель «Нанолек» особенно отметил, что они с радостью примут в свою команду выпускника без опыта работы по специальности.

new-variant