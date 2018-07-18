Индийская фармкомпания определяется с площадкой для строительства в Ингушетии

В Республику Ингушетия прибыл генеральный директор индийской компании «Вартамана Интернэшнл Тредерс» Гогинени Виджаякумар. Председатель Правительства РИ Руслан Гагиев провел рабочую встречу с руководителем индийской компании.
Напомним, что раннее на XXII Петербургском международном экономическом форуме была достигнута договоренность о сотрудничестве между Республикой Ингушетия и Индией. Подписанное сторонами соглашение предполагает реализацию инвестиционного проекта по производству изделий медицинского назначения и фармацевтической продукции с объемом инвестиций 200 млн рублей. Срок реализации данного проекта — 2018 — 2020 годы.
«Я рад, что такой важный производственный объект будет расположен в нашей республике. Уверен, здесь будет производиться качественная лекарственная продукция. Это даст старт развитию сектора фармацевтической промышленности в Ингушетии», — сказал Р. Гагиев.
Отметим, что предприятие не имеет аналогов на юге России, и у компании «Вартамана Интернэшнл Тредерс» нет своего производства в России. Ранее руководство компании планировало построить предприятие в Московской области, но в рамках Петербургского форума ингушская делегация заинтересовала индийских коллег, после чего было принято решение о реализации данного проекта на территории Республики Ингушетия.
Р. Гагиев подчеркнул, что регион заинтересован в развитии экономического сотрудничества с Индией.
«Мы готовы предоставить наши промышленные площадки для строительства, а также всю необходимую государственную поддержку, в частности, ряд преференций инвесторам. Руководство республики в лице Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова настроено на активное взаимодействие с Индией в различных сферах», — заключил Глава Правительства РИ.
По окончании встречи премьер вручил ему пакет инвестпроектов, демонстрирующий инвестиционную привлекательность региона. После чего министр экономического развития РИ Умалат Торшхоев и Гогинени Виджаякумар отправились на осмотр промышленных площадок в г. Карабулака и с.п Али-Юрт для определения места строительства указанного объекта.