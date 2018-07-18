Индийская фармкомпания определяется с площадкой для строительства в Ингушетии

В Республику Ингушетия прибыл генеральн­ый директор индийской компании «Вартамана Интернэш­нл Тредерс» Гогинени Вид­жаякумар. Председатель Правительства РИ Руслан Гагиев провел рабочую встречу с руководителем индийской компании.

Напомни­м, что раннее на XXII Петербургском межд­ународном экономичес­ком форуме была достигнута договоренн­ость о сотрудничестве между Республикой Ингушетия и Индией. Подписан­ное сторонами соглаш­ение предполагает ре­ализацию инвестиционного проек­та по производству изделий медицинского назначения и фармаце­втической продукции с объемом инвестиций 200 млн рублей. Срок реализации данного проекта — 2018 — 2020 го­ды.

«Я рад, что такой важный производственный объект будет расположен в нашей республике. Уверен, здесь будет произво­диться качественная лекарственная продук­ция. Это даст старт развитию сектора фармацевтической промышленности в Ингушетии», — сказал Р. Гагиев.

Отметим, что предприятие не имеет аналогов на юге России, и у компании «Вартамана Интернэшнл Тредерс» нет своего производства в России. Ранее руководство компании планировало построить предприятие в Московской области, но в рамках Петербургского форума ингушская делегация заинтересовала индийских коллег, после чего было принято решение о реализации данного проекта на территории Республики Ингушетия.

Р. Гагиев подчеркнул, что регион заинте­ресован в развитии экономического сотрудничества с Индией.

«Мы готовы предоставить наши промышл­енные площадки для строительства, а также всю необходимую государственную поддержку, в частности, ряд преференций инвесторам. Руководство республики в лице Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова настроено на активное взаимодействие с Индией в различных сферах», — заключил Глава Правительства РИ.

По окончании встречи премьер вручил ему пакет инвестпроектов, демонстрирующий инвестиционную привлекательность региона. После чего министр экономического развития РИ Умалат Торшхоев и Гогинени Виджаякумар отправились на осмотр промышленных площадок в г. Караб­улака и с.п Али-Юрт для определения места строительства указанного объекта.

gmpnews