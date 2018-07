GMP-инспектораты России и Болгарии подписали соглашение о сотрудничестве Индийская фармкомпания определяется с площадкой для строительства в Ингушетии » Мировой рынок рецептурных препаратов: прогноз до 2024 г. К 2024 г. мировая фармацевтическая индустрия продолжит свое развитие и пополнится рядом перспективных новинок. Кроме того, ожидается активный рост сегмента орфанных препаратов. Какие терапевтические направления и продукты будут самыми перспективными, какие компании возглавят топ-лист по объему продаж рецептурных препаратов? Более детально о развитии мирового фармацевтического рынка на ближайшие 7 лет читатели смогут узнать из данной публикации. Согласно отчету «World Preview 2018, Outlook to 2024» аналитической компании «Evaluate Pharma» мировая фармацевтическая индустрия продолжает набирать обороты после финансового кризиса. В период 2018–2024 гг. среднегодовой темп прироста (Compound Annual Growth Rate — CAGR) мирового рынка рецептурных препаратов составит 6,4% (рис. 1). К 2024 г. объем продаж достигнет 1,2 трлн дол. США благодаря увеличению доступа мирового населения к лекарственным средствам, а также лончам новых методов лечения, покрывающих неудовлетворенные медицинские потребности (включая препараты для генной и клеточной терапии). Так, недавно на рынок вышли препараты для CAR-T-клеточной терапии. Также не так давно Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) впервые одобрило инновационную генную терапию для лечения редкой наследуемой формы слепоты. Рис. 1 Объем мировых продаж рецептурных препаратов в 2010–2017 гг. и прогноз на 2018–2024 гг.* Следует отметить высокие темпы развития в сегменте орфанных препаратов. Он будет развиваться быстрее рынка в целом. Так, за 2018–2024 гг. объем продаж этой группы лекарственных средств практически удвоится и к 2024 г. достигнет 262 млрд дол., что составит около 20% мирового рынка рецептурных препаратов. К сдерживающим рост факторам аналитики «Evaluate Pharma» относят выведение на рынок генериков и биосимиляров. В период 2018–2024 гг. оригинальные препараты с текущим объемом продаж 251 млрд дол. подвергнутся конкуренции со стороны генериков или биосимиляров. Возможно, отрасль столкнется со вторым патентным обрывом (patent cliff). В течение прогнозируемого периода эксклюзивность потеряют такие препараты, как Humira и Stelara. Тем не менее и в 2024 г. они по-прежнему будут входить в топ-10 самых продаваемых лекарственных средств. Лидером по объему мировых продаж рецептурных препаратов станет «Novartis» с 53,2 млрд дол. (рис. 2). Ожидается, что к 2024 г. 3 препарата этой компании будут входить в топ-50 наиболее продаваемых (Cosentyx, Entresto и Jakafi). Чтобы оставаться «на передовой линии», компания продолжает делать стратегические инвестиции. Так, недавно одобрение FDA получил препарат Kymriah (CAR-T терапия). Кроме того, компания приобрела разработчика препаратов генной терапии «AveXis» за 8,7 млрд дол. За 2-е и 3-е места поборются «Pfizer» (основными драйверами роста выступят препараты Ibrance, Bavencio, Xeljanz и Eucrisa, а также «Roche» (Tecentriq, Ocrevus и Hemlibra). Рис. 2 Топ-10 фармацевтических компаний по объему продаж рецептурных препаратов к 2024 г.* Топ-5 наиболее продаваемых лекарственных средств на мировом рынке в 2024 г., как ожидается, сформируют Humira, Keytruda, Revlimid, Opdivo и Eliquis. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ Биотехнологические препараты аккумулируют значимую долю объема мировых продаж рецептурных и безрецептурных препаратов. По оценкам «Evaluate Pharma», их доля в объеме рынка увеличится с 25% в 2017 г. до 31% к 2024 г. (рис. 3), а в топ-100 самых продаваемых препаратов половина продаж будет обеспечена именно биотехнологическими препаратами. Неоспоримым лидером рынка биотехнологических препаратов останется компания «Roche». Рис. 3 Доля биотехнологических препаратов в структуре мировых продаж рецептурных и безрецептурных препаратов в 2010–2017 гг. и прогноз на 2018–2024 гг.* R&D-РАСХОДЫ По итогам 2017 г. объем мировых расходов фармацевтических и биотехнологических компаний на R&D составил 165 млрд дол., увеличившись на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. В течение прогнозируемого периода (2018–2024 гг.) этот показатель будет повышаться в среднем на 3,1% ежегодно. Это несколько ниже по сравнению с CAGR 3,6% в период 2010–2017 гг. Аналитики «Evaluate Pharma» предполагают, что это может свидетельствовать о повышении эффективности R&D или о распределении меньшего объема доходов на пополнение разработок. Следует отметить, что фармацевтическая индустрия все больше внимания уделяет использованию Big Data и прогнозной аналитике с целью повышения эффективности R&D и ведению разработок в соответствии с потребительским спросом. Ожидается, что в 2024 г. лидером по объему расходов на R&D станет компания «Roche» с затратами 11,7 млрд дол. (табл. 1). Второе место займет «Johnson & Johnson», опередив «Novartis». Наиболее интенсивный рост среди топ-15 компаний данного рейтинга, как ожидается, покажет «Celgene» со среднегодовым темпом прироста R&D-расходов в 2018–2024 гг. на уровне 6%. Таблица 1. Топ-15 фармацевтических компаний по объему расходов на R&D в 2024 г.* № п/п Компания Расходы на R&D по итогам 2017 г., млрд дол. США Прогнозируемые расходы на R&D в 2024 г., млрд дол. США Среднегодовые темпы прирос­та, % 1 Roche 9,2 11,7 3 2 Johnson & Johnson 8,4 10,0 3 3 Novartis 7,8 9,0 2 4 Merck & Co 7,6 8,3 1 5 Sanofi 6,2 8,2 4 6 Pfizer 7,6 8,0 1 7 GlaxoSmithKline 5,0 6,2 3 8 AstraZeneca 5,4 6,1 2 9 AbbVie 4,8 5,9 3 10 Bristol-Myers Squibb 4,8 5,7 2 11 Eli Lilly 5,0 5,4 1 12 Celgene 3,0 4,5 6 13 Amgen 3,5 4,1 2 14 Boehringer Ingelheim 3,1 4,1 4 15 Bayer 3,3 4,0 3 НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ R&D-ПРОЕКТЫ Ожидается, что комбинация VX-659 + тезакафтор + ивакафтор (Vertex) станет самой перспективной разработкой с показателем чистой приведенной стоимости (Net present value — NPV) 13 млрд дол. (табл. 2). Стоит отметить, что NPV показывает объем средств, которые инвестор ожидает получить от проекта после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные вложения и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. Второе и третье место займут разработки «AbbVie» и «Biogen» — упадацитиниб и адуканумаб. Таблица 2. Топ-10 наиболее перспективных препаратов по объему продаж на мировом рынке в денежном выражении в 2024 г.* №

п/п Препарат Компания Статус Фармакологическая группа Прогноз объема продаж на 2024 г., млн дол. США NPV, млн дол. США 1 VX-659 + тезакафтор + ивакафтор Vertex

Pharmaceuticals III фаза клинических исследований Трансмембранный регулятор муковисцидоза 3485 13 070 2 Упадацитиниб AbbVie III фаза клинических исследований Ингибитор Янус-киназы 1 (JAK1) 2570 9878 3 Адуканумаб Biogen III фаза клинических исследований Моноклональное антитело, таргетированное на агрегированные формы бета-амилоида 2245 8414 4 Бролуцизумаб Novartis III фаза клинических исследований Фрагмент гуманизированного антитела, обладающий высокой аффиностью ко всем изоморфам эндотелиального фактора роста сосудов A (VEGF-A) 1800 8123 5 GSK2857916 GlaxoSmithKline III фаза клинических исследований Моноклональное антитело, таргетированное на В-клеточный антиген созревания (BCMA) 1367 7498 НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ Наиболее перспективным сегментом остается сфера онкологии. К 2024 г. объем продаж препаратов этой группы достигнет 233 млрд грн., увеличиваясь ежегодно в среднем на 12,2% (табл. 3). Основными драйверами роста выступят Keytruda, Tecentriq и Opdivo. В пятерку наиболее перспективных терапевтических направлений также войдут препараты для лечения сахарного диабета, ревматизма, а также вакцины и противовирусные препараты. Таблица 3. Топ-10 наиболее перспективных терапевтических направлений по объему продаж лекарственных средств на мировом рынке в 2024 г.* № п/п Терапевтическое направление Объем продаж в 2017 г., млрд дол. США Объем продаж в 2024 г., млрд дол. США Среднегодовые темпы прирос­та/убыли, % 1 Онкология 104 233 12,2 2 Сахарный диабет 46,1 59,5 3,7 3 Ревматизм 55,7 56,7 0,2 4 Вакцины 27,7 44,6 7,1 5 Противовирусные препараты 42,4 39,9 -0,9 6 Иммуносупрессоры 13,7 38,1 15,7 7 Бронхорасширяющие средства 27,2 32,3 2,5 8 Дерматология 12,9 30,3 13 9 Препараты для лечения заболеваний органов чувств 21,6 26,9 3,2 10 Антигипертензивные препараты 23 24,4 0,8 Подводя итоги, следует отметить, что мировая фармацевтическая индустрия в ближайшие 7 лет, как ожидается, будет уверенно набирать обороты, чему активно будут способствовать выведение на рынок новых лекарственных средств (весьма обнадеживающий фактор — лонч препаратов передовой терапии), а также увеличение объема продаж орфанных препаратов (обусловленное наличием неудовлетворенных медицинских потребностей). Наиболее перспективным терапевтическим направлением по прогнозируемому объему продаж, как ожидается, станут лекарственные средства для применения в онкологии. С другой стороны, к сдерживающим рост рынка факторам можно отнести замедление роста расходов на R&D, а также истечение сроков патентной защиты ряда оригинальных препаратов. Тем не менее это не помешает им по-прежнему занимать высокие места в рейтинге самых продаваемых лекарственных средств на мировом рынке. Тройку лидеров в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний по объему продаж рецептурных препаратов на мировом рынке в 2024 г., согласно прогнозам, сформируют «Novartis», «Pfizer» и «Roche». А среди наиболее продаваемых препаратов будут Humira, Keytruda, Revlimid, Opdivo и Eliquis. Екатерина Дмитрик,

по материалам www.evaluategroup.com apteka.ua