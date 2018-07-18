Мировой рынок рецептурных препаратов: прогноз до 2024 г.

Согласно отчету «World Preview 2018, Outlook to 2024» аналитической компании «Evaluate Pharma» мировая фармацевтическая индустрия продолжает набирать обороты после финансового кризиса. В период 2018–2024 гг. среднегодовой темп прироста (Compound Annual Growth Rate — CAGR) мирового рынка рецептурных препаратов составит 6,4% (рис. 1). К 2024 г. объем продаж достигнет 1,2 трлн дол. США благодаря увеличению доступа мирового населения к лекарственным средствам, а также лончам новых методов лечения, покрывающих неудовлетворенные медицинские потребности (включая препараты для генной и клеточной терапии). Так, недавно на рынок вышли препараты для CAR-T-клеточной терапии. Также не так давно Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) впервые одобрило инновационную генную терапию для лечения редкой наследуемой формы слепоты.
Следует отметить высокие темпы развития в сегменте орфанных препаратов. Он будет развиваться быстрее рынка в целом. Так, за 2018–2024 гг. объем продаж этой группы лекарственных средств практически удвоится и к 2024 г. достигнет 262 млрд дол., что составит около 20% мирового рынка рецептурных препаратов.
К сдерживающим рост факторам аналитики «Evaluate Pharma» относят выведение на рынок генериков и биосимиляров. В период 2018–2024 гг. оригинальные препараты с текущим объемом продаж 251 млрд дол. подвергнутся конкуренции со стороны генериков или биосимиляров. Возможно, отрасль столкнется со вторым патентным обрывом (patent cliff). В течение прогнозируемого периода эксклюзивность потеряют такие препараты, как Humira и Stelara. Тем не менее и в 2024 г. они по-прежнему будут входить в топ-10 самых продаваемых лекарственных средств.
Лидером по объему мировых продаж рецептурных препаратов станет «Novartis» с 53,2 млрд дол. (рис. 2). Ожидается, что к 2024 г. 3 препарата этой компании будут входить в топ-50 наиболее продаваемых (Cosentyx, Entresto и Jakafi). Чтобы оставаться «на передовой линии», компания продолжает делать стратегические инвестиции. Так, недавно одобрение FDA получил препарат Kymriah (CAR-T терапия). Кроме того, компания приобрела разработчика препаратов генной терапии «AveXis» за 8,7 млрд дол. За 2-е и 3-е места поборются «Pfizer» (основными драйверами роста выступят препараты Ibrance, Bavencio, Xeljanz и Eucrisa, а также «Roche» (Tecentriq, Ocrevus и Hemlibra).
Топ-5 наиболее продаваемых лекарственных средств на мировом рынке в 2024 г., как ожидается, сформируют Humira, Keytruda, Revlimid, Opdivo и Eliquis.
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Биотехнологические препараты аккумулируют значимую долю объема мировых продаж рецептурных и безрецептурных препаратов. По оценкам «Evaluate Pharma», их доля в объеме рынка увеличится с 25% в 2017 г. до 31% к 2024 г. (рис. 3), а в топ-100 самых продаваемых препаратов половина продаж будет обеспечена именно биотехнологическими препаратами. Неоспоримым лидером рынка биотехнологических препаратов останется компания «Roche».
R&D-РАСХОДЫ
По итогам 2017 г. объем мировых расходов фармацевтических и биотехнологических компаний на R&D составил 165 млрд дол., увеличившись на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. В течение прогнозируемого периода (2018–2024 гг.) этот показатель будет повышаться в среднем на 3,1% ежегодно. Это несколько ниже по сравнению с CAGR 3,6% в период 2010–2017 гг. Аналитики «Evaluate Pharma» предполагают, что это может свидетельствовать о повышении эффективности R&D или о распределении меньшего объема доходов на пополнение разработок. Следует отметить, что фармацевтическая индустрия все больше внимания уделяет использованию Big Data и прогнозной аналитике с целью повышения эффективности R&D и ведению разработок в соответствии с потребительским спросом.
Ожидается, что в 2024 г. лидером по объему расходов на R&D станет компания «Roche» с затратами 11,7 млрд дол. (табл. 1). Второе место займет «Johnson & Johnson», опередив «Novartis». Наиболее интенсивный рост среди топ-15 компаний данного рейтинга, как ожидается, покажет «Celgene» со среднегодовым темпом прироста R&D-расходов в 2018–2024 гг. на уровне 6%.
|№ п/п
|Компания
|Расходы на R&D по итогам 2017 г., млрд дол. США
|Прогнозируемые расходы на R&D в 2024 г., млрд дол. США
|Среднегодовые темпы прироста, %
|1
|Roche
|9,2
|11,7
|3
|2
|Johnson & Johnson
|8,4
|10,0
|3
|3
|Novartis
|7,8
|9,0
|2
|4
|Merck & Co
|7,6
|8,3
|1
|5
|Sanofi
|6,2
|8,2
|4
|6
|Pfizer
|7,6
|8,0
|1
|7
|GlaxoSmithKline
|5,0
|6,2
|3
|8
|AstraZeneca
|5,4
|6,1
|2
|9
|AbbVie
|4,8
|5,9
|3
|10
|Bristol-Myers Squibb
|4,8
|5,7
|2
|11
|Eli Lilly
|5,0
|5,4
|1
|12
|Celgene
|3,0
|4,5
|6
|13
|Amgen
|3,5
|4,1
|2
|14
|Boehringer Ingelheim
|3,1
|4,1
|4
|15
|Bayer
|3,3
|4,0
|3
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ R&D-ПРОЕКТЫ
Ожидается, что комбинация VX-659 + тезакафтор + ивакафтор (Vertex) станет самой перспективной разработкой с показателем чистой приведенной стоимости (Net present value — NPV) 13 млрд дол. (табл. 2). Стоит отметить, что NPV показывает объем средств, которые инвестор ожидает получить от проекта после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные вложения и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. Второе и третье место займут разработки «AbbVie» и «Biogen» — упадацитиниб и адуканумаб.
|№
п/п
|Препарат
|Компания
|Статус
|Фармакологическая группа
|Прогноз объема продаж на 2024 г., млн дол. США
|NPV, млн дол. США
|1
|VX-659 + тезакафтор + ивакафтор
|Vertex
Pharmaceuticals
|III фаза клинических исследований
|Трансмембранный регулятор муковисцидоза
|3485
|13 070
|2
|Упадацитиниб
|AbbVie
|III фаза клинических исследований
|Ингибитор Янус-киназы 1 (JAK1)
|2570
|9878
|3
|Адуканумаб
|Biogen
|III фаза клинических исследований
|Моноклональное антитело, таргетированное на агрегированные формы бета-амилоида
|2245
|8414
|4
|Бролуцизумаб
|Novartis
|III фаза клинических исследований
|Фрагмент гуманизированного антитела, обладающий высокой аффиностью ко всем изоморфам эндотелиального фактора роста сосудов A (VEGF-A)
|1800
|8123
|5
|GSK2857916
|GlaxoSmithKline
|III фаза клинических исследований
|Моноклональное антитело, таргетированное на В-клеточный антиген созревания (BCMA)
|1367
|7498
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Наиболее перспективным сегментом остается сфера онкологии. К 2024 г. объем продаж препаратов этой группы достигнет 233 млрд грн., увеличиваясь ежегодно в среднем на 12,2% (табл. 3). Основными драйверами роста выступят Keytruda, Tecentriq и Opdivo. В пятерку наиболее перспективных терапевтических направлений также войдут препараты для лечения сахарного диабета, ревматизма, а также вакцины и противовирусные препараты.
|№ п/п
|Терапевтическое направление
|Объем продаж в 2017 г., млрд дол. США
|Объем продаж в 2024 г., млрд дол. США
|Среднегодовые темпы прироста/убыли, %
|1
|Онкология
|104
|233
|12,2
|2
|Сахарный диабет
|46,1
|59,5
|3,7
|3
|Ревматизм
|55,7
|56,7
|0,2
|4
|Вакцины
|27,7
|44,6
|7,1
|5
|Противовирусные препараты
|42,4
|39,9
|-0,9
|6
|Иммуносупрессоры
|13,7
|38,1
|15,7
|7
|Бронхорасширяющие средства
|27,2
|32,3
|2,5
|8
|Дерматология
|12,9
|30,3
|13
|9
|Препараты для лечения заболеваний органов чувств
|21,6
|26,9
|3,2
|10
|Антигипертензивные препараты
|23
|24,4
|0,8
Подводя итоги, следует отметить, что мировая фармацевтическая индустрия в ближайшие 7 лет, как ожидается, будет уверенно набирать обороты, чему активно будут способствовать выведение на рынок новых лекарственных средств (весьма обнадеживающий фактор — лонч препаратов передовой терапии), а также увеличение объема продаж орфанных препаратов (обусловленное наличием неудовлетворенных медицинских потребностей). Наиболее перспективным терапевтическим направлением по прогнозируемому объему продаж, как ожидается, станут лекарственные средства для применения в онкологии. С другой стороны, к сдерживающим рост рынка факторам можно отнести замедление роста расходов на R&D, а также истечение сроков патентной защиты ряда оригинальных препаратов. Тем не менее это не помешает им по-прежнему занимать высокие места в рейтинге самых продаваемых лекарственных средств на мировом рынке. Тройку лидеров в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний по объему продаж рецептурных препаратов на мировом рынке в 2024 г., согласно прогнозам, сформируют «Novartis», «Pfizer» и «Roche». А среди наиболее продаваемых препаратов будут Humira, Keytruda, Revlimid, Opdivo и Eliquis.
по материалам www.evaluategroup.com