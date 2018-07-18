GMP-инспектораты России и Болгарии подписали соглашение о сотрудничестве

10 июля 2018 года в столице Болгарии г. София директор Института ФБУ «ГИЛС и НП», заместитель главы государственного GMP-инспектората Владислав Шестаков встретился с исполнительным директором Bulgarian Drug Agency (Агентство лекарственных средств Болгарии Министерства здравоохранения Республики Болгария), профессором Ассеной Стоименовой.

ФБУ «ГИЛС и НП» и Агентство лекарственных средств Министерства здравоохранения Республики Болгария подписали двустороннее соглашение, которое включает в себя обмен опытом и своевременное информирование о проведении инспекций и об обнаружении критических замечаний. Инспектораты обменялись приглашениями на главные отраслевые события двух стран: Первую совместную конференцию по регуляторике Болгария-Куба, GxP-саммит и GMP-конференцию. Также делегаты поговорили об участии в качестве наблюдателей в проводимых инспекциях, организации учебных инспекций, и обсудили возможность разработки и участия в совместных образовательных программах, программах дополнительного образования и повышения квалификации.

«Мы продолжаем укреплять международное сотрудничество регуляторных организаций, и подписание Соглашения с инспекторатом Болгарии — еще одна важная ступень в этом процессе. Меня воодушевляет широкий спектр сфер взаимодействия между нашими в вопросах отрасли: сегодня мы не только обсудили регуляторику, но и подумали о будущем отрасли — наших студентах», — отмечает глава делегации Владислав Шестаков.

gmpnews