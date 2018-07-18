Единый дистрибьютор Казахстана перейдёт на электронный формат закупок лекарств

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов 13 июля на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал о решении вопросов, связанных с лекарственным обеспечением казахстанцев, включая государственные закупки лекарственных препаратов единым дистрибьютором.

«Хотел бы особо отметить, что одним из самых важных социально-значимых вопросов является обеспечения населения доступными и необходимыми лекарствами. Анализ лекобеспечения страны за прошедшие 10 лет показывает увеличение в 2,5 раза количества наименований, закупаемых лексредств, сумма государственного финансирования выросла в 6,4 раза. Количество пациентов, обеспеченных лексредствами за счет государственного бюджета, за прошедшие 5 лет, выросло почти на 15%.

В целях эффективности и прозрачности процессов лекарственного снабжения с этого года была проведена централизация закупа амбулаторных медикаментов; организация закупок в режиме онлайн трансляции; в результате была достигнута экономия бюджетных средств в размере 23 млрд тенге. Сейчас региональные управления общественного здравоохранения сформировали на эту сумму дополнительные заявки, чтобы покрыть дефицит, выявленный при централизации, и охватить лекарственным обеспечением всех граждан, нуждающихся в лечении.

Сегодня Единый дистрибьютор «СК-Фармация» проводит работу по бесперебойному обеспечению лекарствами населения на 2019 год. В частности, до конца августа текущего года будет сформирована потребность в лекарственных средствах, до сентября будут проведены закупки на 2019 год, в ноябре ожидаются поставки закупленных препаратов на склад «СК-Фармации». В начале 2019 года лекарства будут поставлены в медорганизации страны для последующего отпуска населению.

Большая работа проведена для обеспечения транспарентности и эффективности закупочных процедур Единого дистрибьютора. Важным нововведением в закупе Единого дистрибьютора на 2019 год станет переход на электронный формат закупок. В настоящее время разработан новый электронный портал, на платформе которого будут проводится закупки медикаментов. Он будет презентован 17 июля, и следующие закупки «СК-Фармации» уже будут проводиться в электронном формате», — сказал министр.

Помимо этого, министр подчеркнул, что до конца 2018 года цифровизация охватит все аспекты деятельности здравоохранения. Уже разработан и направлен в Парламент проект закона о регулировании цен на лекарства. До конца этого года будет запущена дорожная карта по персонализированной медицине. Разработан и принят Правительством Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, в том числе создание научного онкологического центра в Астане. Разрабатывается новая редакция проекта Кодекса «О здоровье и системе здравоохранения».

gmpnews