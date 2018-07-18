Новая вакцина от туберкулеза показала свою эффективность

Экспериментальная вакцина от туберкулеза, разработанная учеными из Дании и Франции, показала свою эффективность в ходе проведенных в ЮАР клинических испытаний на людях. Как сообщает ТАСС со ссылкой на датскую газету Jyllands-Posten, в течение 5-8 лет открытие может привести к созданию первого за 100 лет нового средства профилактики инфекции, уносящей более полутора миллиона жизней каждый год.

«Это прорывной результат, который, с моей точки зрения, дает основания надеяться на то, что с этой болезнью можно бороться», — заявил изданию один из участников исследования Петер Лаветс Андерсен из датского государственного исследовательского института Statens serum. Разработать новые вакцины от туберкулеза, по его мнению, сейчас особенно важно из-за появления устойчивых к антибиотикам форм инфекции.

Вакцина H4:IC31 на основе белковых субъединиц была разработана Statens serum совместно с французской фармацевтический компанией Sanofi и некоммерческой организацией Aeras, занимающейся поиском новых средств борьбы с туберкулезом. Как говорится в распространенном Aeras сообщении для прессы, это первый случай, когда вакцина данного типа продемонстрировала какую-либо эффективность при испытании на людях. Большинство разрабатывавшихся ранее экспериментальных вакцин от туберкулеза давали результаты только, когда их вводили мышам.

В испытаниях экспериментального препарата принимали участие 990 жителей ЮАР в возрасте от 12 до 17 лет, которым ранее вводилась вакцина БЦЖ — единственная на прививка против туберкулеза, созданная еще в 1921 году, но не дающая стопроцентной защиты от инфекции. На момент начала исследования у всех его участников туберкулезная палочка не выявлялась квантифицированными тестами (QFT-GIT). Молодых людей разделили на три группы, первая из которых была ревакцинирована БЦЖ, вторая получила экспериментальную вакцину, а третья — плацебо. По сравнению с вакциной-пустышкой БЦЖ показала 20% эффективность, а H4:IC31 — 9,4%.

Полученный результат не является статистически значимым ни в случае с повторной вакцинацией БЦЖ, ни в случае с экспериментальным средством. Однако, как указывают авторы исследования, действие вакцин прослеживалось более четко в случаях, когда иммунитет начинал бороться с уже обосновавшейся в организме туберкулезной инфекцией. Квантифицированные тесты на туберкулез у привитых подростков спустя полгода после первичного заражения чаще начинали вновь давать отрицательные результаты на наличие инфекции. В этих случаях эффективность вакцины БЦЖ по сравнению с плацебо составила 45,4%, а экспериментальной — 30,5%, что указывает на ее биологическую активность.

gmpnews