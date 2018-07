После реновации открылся фарммаркет «Ригла» на Цветном бульваре в Москве Валентина Матвеенко: федеральные закупки препаратов для пяти орфанных нозологий начнутся с 2019 года » Mylan и AbbVie подписали лицензионное соглашение по биосимиляру препарата Humira Американская фармацевтическая компания AbbVie Inc и голландская Mylan NV заключили лицензионное соглашение, согласно которому Mylan сможет вывести на американский рынок свой биоаналог противоартритного препарата Humira 31 июля 2023 г., сообщает Reuters. Соглашение позволит AbbVie более плотно контролировать потенциального конкурента и даст компании дополнительное время, чтобы найти новые источники дохода вместо Humira после истечения срока патентной защиты. В 2017 г. объем продаж Humira составил 18,43 млрд долл. (почти две трети общего показателя AbbVie). Mylan не сможет ускорить вывод аналога на американский рынок даже после появления на нем биосимиляров от Amgen Inc или Samsung Bioepis, также заключивших аналогичные соглашения с AbbVie. По условиям соглашения, Mylan будет выплачивать американской компании роялти с продаж биосимиляра. Кроме того, Mylan получает право на выпуск биосимиляра и в ряде других стран, за исключением Европы. Корейская компания Samsung Bioepis подписала соглашение с Biogen Inc по продаже своего биосимиляра Humira в Европе и с Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) – в США. Илья Дугин

