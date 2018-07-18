Королевское фармацевтическое общество проводит публичные консультации по полипрагмазии

Королевское фармацевтическое общество (RPS) опубликовало проект рекомендаций по полипрагмазии. По сообщению The Pharmaceutical Journal, общество заинтересовано в получении мнений и комментариев профессионалов отрасли.

Проект документа «Полипрагмазия: назначать лекарства правильно» может быть полезен не только фармацевтам, но и другим специалистам здравоохранения, лицам, осуществляющим уход и пациентам. В документе указаны масштабы проблемы, основные причины, риски и пути решения. Руководство не ставит перед собой задачи описать существующие способы противодействия полипрагмазии, документ определяет наиболее успешные практики, которые могли бы помочь справиться с проблемой.

Независимая мультидисциплинарная координационная группа во главе с руководителем клинической группы Сети научных организаций и организаций здравоохранения Уэссекса Клэр Ховард подготовила проект рекомендаций. Консультации продлятся до 28 августа 2018 г.

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