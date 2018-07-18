В программу «Семь нозологий» могут включить восемь новых препаратов

Совет Федерации 16 июля 2018 г. внес в Госдуму законопроект по расширению перечня программы «Семь высокозатратных нозологий», лекарства для которой закупаются на средства федерального бюджета.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Госдумы, список заболеваний пополнится пятью новыми нозологиями, для лечения которых необходимо закупать восемь препаратов на сумму 10 млрд руб. в год.

«Семь нозологий» предлагается пополнить такими заболеваниями: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов.

«Обеспечение граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения этих заболеваний в настоящее время отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ. В связи с этим на бюджетах субъектов РФ лежит значительная финансовая нагрузка, ведь стоимость лечения орфанных заболеваний высока, и это не позволяет регионам в полной мере выполнять возложенные на них обязательства по финансированию закупок необходимых препаратов. Это приводит к тому, что гарантированное право граждан на охрану здоровья нарушается. Эта проблема актуальна для большинства субъектов Российской Федерации, о чем свидетельствуют многочисленные обращения в Совет Федерации», – говорится в пояснительной записке.

По состоянию на 25 июня 2018 г. в федеральный регистр жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний по этим пяти нозологиям включены 2130 пациентов, из них 1583 – дети.

Для пациентов с гемолитико-уремическим синдромом предлагается закупать экулизумаб, стоимость лечения одного пациента в год составляет 10,43 млн руб. Для пациентов с мукополисахаридозом I типа планируется поставлять ларонидазу, стоимость годового курса на пациента – 2,14 млн руб., с мукополисахаридозом II типа – элапразу стоимостью 12,25 млн руб. в год на человека, с мукополисахаридозом VI типа – наглазим стоимостью 13,98 млн руб. в год на человека.

Пациентам с юношеским артритом с системным началом будут закупаться несколько препаратов – тоцилизумаб, адалимумаб, канакинумаб, этанерцепт. Средняя стоимость курса для одного пациента составляет 2,21 млн руб. Самый дорогой препарат –канакинумаб, годовой курс обходится в 7,4 млн руб., самый недорогой – тоцилизумаб, годовые расходы на одного пациента составляют 223,65 тыс. руб.

Общие затраты на пять нозологий составят 10 млрд руб. в год. При этом в Совете Федерации полагают, что в результате централизованной закупки можно будет сэкономить 20–30%.

На 2018 г. в федеральном бюджете на программу «Семь нозологий» заложено 43,61 млрд руб.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»