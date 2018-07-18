«Почта России» планирует заняться доставкой льготных лекарств

«Почта России» готова заняться доставкой субсидируемых государством рецептурных лекарств, соответствующие предложения направлены в Правительство РФ.

«Почта России» готова участвовать в реализации государственных социальных программ в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», – цитирует РИА «Новости» представителя предприятия.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила днем ранее, что министерство планирует с помощью «Почты России» доставлять гистологические образцы опухолей онкопациентов в консультационные центры для проверки и уточнения онкологических диагнозов.

В июне 2018 года американский интернет-ритейлер Amazon сообщил о покупке компании PillPack, которая занимается интернет-торговлей рецептурными препаратами, в том числе их упаковкой по индивидуальным дозам для пациентов и доставкой. Это известие привело к падению акций крупнейших аптечных сетей США – Walgreens Boots Alliance, CVS Health и Rite Aid.

Источник: РИА «Новости»

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