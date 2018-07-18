Московская сеть аптек «Самсон-фарма» сменила владельца

Московский предприниматель Самсон Согоян продал свою аптечную сеть «Самсон-фарма». По данным Kartoteka.ru, ее владельцем стал некий Александр Ларин, ранее числившийся совладельцем и гендиректором петербургского ООО «Фрея», сообщает «Коммерсант».

В марте 2018 года отраслевое издание Vademecum сообщало, что владельцем «Самсон-фармы» может стать аптечная сеть «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека»). В этом же месяце гендиректором «Самсон-фармы» была назначена Армине Даниелян — коммерческий директор «Эркафарм». Обе эти должности госпожа Даниелян занимает до сих пор. По словам двух источников “Ъ” на рынке, Самсон Согоян продал свою сеть именно «Эркафарм»: сделка якобы завершена, а Александр Ларин является номинальным владельцем. Ранее эксперты оценивали стоимость сети «Самсон-фарма» в 2,5 млрд руб.

Сеть аптек-дискаунтеров «Самсон-фарма» была создана Самсоном Согояном в 1993 году. По данным Vademecum, выручка компании в 2017 году составила 10,3 млрд руб.— на 11,61% ниже, чем годом ранее. В ноябре 2017 года сеть начала получать иски от кредиторов. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, компания является ответчиком по 49 делам на общую сумму 211 млн руб.

gmpnews