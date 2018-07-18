Правительство РФ увеличило объем субвенций на льготное лекобеспечение

Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 14 июля 2018 года №1464-р об увеличении объёма субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Ранее, распоряжением Правительства от 27 декабря 2017 года №2965-р было утверждено распределение субвенций, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в объёме 31,651 млрд рублей.

В I квартале 2018 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 211,9 тысячи человек и составило 3415,22 тысячи человек.

В связи с этим объём бюджетных ассигнований увеличен на 1,862 млрд рублей (до 33,514 млрд рублей). Подписанным распоряжением внесены соответствующие изменения в распоряжение №2965-р.

Принятое решение направлено на своевременное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках предоставления набора социальных услуг лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 12 июля 2018 года.

gmpnews