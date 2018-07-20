АСНА и «Союзфарма» стали саморегулируемыми организациями

Два аптечных объединения официально зарегистрированы в качестве саморегулируемых организаций. 3 июля соответствующий статус был подтвержден в отношении Ассоциации Независимых Аптек (АСНА). 10 июля в реестре саморегулируемых организаций была зарегистрирована Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма».

Как ранее сообщал «ФВ», СРО АСНА намерена представлять интересы малого и среднего аптечного ритейла. Руководство объединения выразило уверенность, что получение статуса СРО «станет первым шагом на пути установления конструктивного диалога с регуляторами, развития государственно-частного партнёрства и создания благоприятных условий для ритейла в целом».

Исполнительный директор СРО АСНА Виктория Преснякова, считает развитие бизнеса в сторону саморегулирования одним из приоритетных векторов развития, «который уже не остановить».

Решение о регистрации ААУ «СоюзФарма» в качестве саморегулируемой организации было принято на собрании ассоциации в 2016 году. «За» проголосовали 498 юридических лиц, «против» — 8, воздержались — 36.

Коллегиальным органом управления СРО является избранный общим собранием Наблюдательный совет. По требованию законодательства в его составе должно быть не менее одной трети независимых участников. Среди тех, кто уже подтвердил свое участие – руководитель Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина, исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты и Аптечной гильдии Елена Неволина, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, сообщает пресс-служба Ассоциации.

Статус СРО «позволит на новой платформе принимать участие в регулировании фармацевтической отрасли, установлении конструктивного взаимодействия с регуляторами и повышении качества фармацевтической деятельности», подчеркивается в сообщении.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»