Субвенции регионам на льготное лекарственное обеспечение в 2018 г. превысят 33,5 млрд рублей

Распоряжением правительства №1464-р от 14 июля 2018 г. увеличен объем субвенций региона на 1,862 млрд руб. в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

В конце декабря 2017 г. правительство утвердило распределение субвенций в 2018 г., предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Объем запланированных тогда субвенций составил в 31,651 млрд руб.

Однако во второй половине 2018 г. потребовалось сумму ассигнований увеличить. Дело в том, что в первом квартале текущего года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 211,9 тыс. человек и составило 3,4 млн человек.

Рост бюджетных ассигнований составил 1,862 млрд руб., их общий объем увеличился до 33,5 млрд руб.

«Фармацевтический вестник»