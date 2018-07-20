ГЕНЕРИУМ поддержал II Всероссийский межвузовский GxP-саммит

Фармацевтическая отрасль — одна из наиболее динамично развивающихся в России. Компания ГЕНЕРИУМ, следуя заданным отраслью трендам, поддерживает вузовские программы профильного фармацевтического образования, обеспечивая студентов и аспирантов возможностью стать специалистами, соответствующими международным требованиям.

Сотрудничество с профильными вузами обеспечивает выпускников перспективными рабочими местами, а компанию высококвалифицированными специалистами. Этой главной теме был посвящен завершившийся недавно в Сочи II международный GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед». В мероприятии приняли участие студенты и аспиранты ведущих медицинских вузов России и стран СНГ, Южной Азии и Европы.

Одним из важных условий дальнейшего развития отечественной фармацевтики, является соответствие производств международным стандартам надлежащих практик. Ещё одна задача, которая стоит перед отраслью – это создание собственных инновационных лекарственных препаратов. Эти цели стимулируют повышение спроса на высококвалифицированных выпускников и в то же время накладывают жесткие требования к их подготовке.

«Компания ГЕНЕРИУМ – это высокотехнологичное производство, соответствующее стандартам GMP. В нашем портфеле сегодня порядка 30 разработок, более половины из которых – инновационные. Такие компании как наша, принято называть – «фармацевтикой будущего». Исходя из этого мы крайне заинтересованы в развитии вузовских программ подготовки выпускников высокотехнологичных специальностей. В своё время, из-за дефицита кадров, мы были вынуждены искать специалистов за рубежом и привлекать их в Россию. Надо сказать, что здесь мы преуспели — порядка 50 человек переехали во Владимирскую область, где находится наш биотехнопарк. Однако важной задачей остается развитие собственного потенциала, «взращивание» своих профессионалов и GxP-саммит – отличный механизм, позволяющий оценить лучших из лучших, а такие нужны компании ГЕНЕРИУМ», — пояснил генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ», проф. Д.А. Кудлай.

В саммите приняли участие более 200 студентов, магистрантов и аспирантов. В ходе трёх дней мероприятия независимый экспертный совет, в который входили авторитетные представители фармацевтической отрасли, оценил более 130 тестовых работ и ситуационных задач, которые выполнили участники.

Председатель экспертного совета руководитель ФБУ «ГИЛС и НП» В.Н. Шестаков отметил высокий уровень подготовки участников: «Сегодня фармация – одна из важнейших областей науки и экономики. Поэтому так важно поддерживать и развивать одаренную молодежь, готовую трудится в этой сфере».

По итогам саммита лучшие студенты были отмечены специальными призами и премиями, а некоторые из них получили приглашения на стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.

«Фармацевтический вестник»