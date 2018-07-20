AstraZeneca пополняет запасы лекарств в ожидании Brexit

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca увеличивает в Великобритании и других европейских странах на 20% запасы лекарственных препаратов, которые могут потенциально оказаться в дефиците, если Великобритания выйдет из состава Евросоюза без соглашения по регистрации ЛП, сообщает Reuters.

Это препараты, которые производятся в Великобритании и поставляются в ЕС, а также лекарства, импортируемые из ЕС в Великобританию.

В Великобритании осуществляется хотя бы частичное производство более 2,6 тыс. наименований ЛП. Ежемесячно в другие европейские страны экспортируется 45 млн упаковок. В Великобританию за этот же период поступает 37 млн упаковок.

Сто восемь наименований ЛП производятся исключительно в Великобритании.

AstraZeneca и другие фармпроизводители давно уже выступают за то, чтобы после Brexit британский фармсектор оставался в рамках европейской регуляторной системы.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»