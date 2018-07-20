Дело о сговоре Минздрава и «Р-Фарм» начнет рассматриваться 30 августа

Первое заседание по делу о сговоре фармацевтической компании «Р-Фарм» и Минздрава РФ пройдет 30 августа. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

«Дела очень сложные, там очень много документов, это несколько дел, они касаются разных правонарушений. Наиболее сложное — то, которое связано с Минздравом. Первое заседание у нас будет где-то в конце августа – 30 августа уже первое публичное заседание. Дальше уже начнется процесс», – сказал он.

Цариковский добавил, что такие сложные дела обычно рассматриваются долго – 8-9 месяцев. Они могут закончиться реальным уголовным сроком или «огромными штрафами», поэтому необходима очень тщательная проработка всех деталей, пояснил он.

ФАС 18 июня 2018 г. возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В деле фигурируют «Р-Фарм», «Фармасинтез» и Минздрав. ФАС подозревает «Р-Фарм» и «Фармасинтез» в соглашении, отграничивающем конкуренцию, а Минздрав и «Р-Фарм» в сговоре, следует из документов ведомства.

Рассмотрением дела займется специальная комиссия ФАС.

В приказе о возбуждении дела говорится, что «Фармасинтез», аффилированная с ним «Профарм» и «Р-Фарм» могли нарушить п.2 ч.1 ст.11 ФЗ №135 «О защите конкуренции», который запрещает «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара.

«Р-Фарм» и Минздрав в свою очередь подозреваются в нарушении ст. 16 ФЗ №135, которая запрещает ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти.

Помимо этого 13 июня текущего года возбуждено еще одно дело, где фигурирует «Р-Фарм». ФАС подозревает, что девять компаний, в числе которых помимо «Р-Фарм» фигурирует его «дочка» АО «Ортат», а также не связанные с активом Алексея Репика компании «Русская медицинская компания», «Яркая звезда», «Корал-Мед» и другие, могли нарушить ч.4 ст.11 ФЗ №135, запрещающую соглашения между хозяйствующими субъектами, если они могут привести к ограничению конкуренции.

Наконец, тогда же 13 июня возбуждено третье дело, где вновь упоминается «Р-Фарм». У ФАС есть подозрения, что «Р-Фарм», «Русская медицинская компания», «Саналек», «Плексфарм» и «Фармахан» нарушили п.2 ч.1 ст.11, который запрещает картельные сговоры, выражающиеся в повышении, снижении и поддержании цен на торгах.

«Фармацевтический вестник»