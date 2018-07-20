Abbott Labs повысила прогноз на год на фоне роста прибыли и продаж

Американская компания Abbott Laboratories повысила прогноз по прибыли на акцию на 2018 г., сообщает Reuters. Этому способствовал рост квартальных показателей по всем бизнесам компании.

Во втором квартале 2018 г. объем продаж подразделения по производству медтехники увеличился на 11,3% и составил 2,89 млрд долл. Аналитики прогнозировали 2,66 млрд долл. В 2017 г. на долю подразделения пришлось 38% общего показателя компании.

Общий квартальный объем продаж компании вырос на 17% и составил 7,78 млрд долл., что выше прогнозов аналитиков (7,71 млрд долл.).

Чистая прибыль за отчетный период составила 733 млн долл. (0,41 долл. на акцию) против 283 млн долл. (0,16 долл. на акцию) годом ранее.

По прогнозу Abbott, в 2018 г. скорректированная прибыль на акцию составит 2,85–2,91 долл., а не 2,80–2,90 долл., как ожидалось ранее.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»