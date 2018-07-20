Виктор Харитонин с партнерами выкупили долю «Роснано» в «ПЭТ-Технолоджи»

Компания «МедИнвестГрупп», владельцем 70% которой является Виктор Харитонин и 30% IPT Group, приобрела у «Роснано» 49,99% акций сети «ПЭТ-Технолоджи». Ранее, в марте в 2018 года, «МедИнвестГрупп» стала владельцем компании «Д-Мед», которой принадлежит 50,01% акций национальной сети, сообщают в «ПЭТ-Технолоджи».

ООО «МедИнвестГрупп», курирующее онкологическое направление активов Виктора Харитонина, завершило сделку с «Роснано» по приобретению 49,99% акций «ПЭТ-Технолоджи». «Роснано» закончило инвестиционный цикл по выводу «ПЭТ-Технолоджи» на рынок, войдя в проект на старте в 2011 г. и обеспечив суммарные инвестиции за семь лет в объеме 2,4 млрд рублей.

Дополнительные инвестиции «МедИнвестГрупп» в развитие национальной сети составят более 20 млрд руб. до конца 2025 г. Основной объем инвестиций пойдет на открытие 40 новых центров ядерной медицины. Кроме того, в партнерстве с бизнесами холдинга «Фармстандарт» сеть «ПЭТ-Технолоджи» продолжит развитие производства, проведение новых исследований в области радиологии и разработку собственных ИТ-решений в сфере медицинского менеджмента, диагностики, лечения рака и ухода за пациентами.

Виктор Харитонин приобрел «Д-Мед» в конце 2017 г. При этом сотрудничество основного актива бизнесмена «Фармстандарта» и «Д-Мед» началось в 2014 г. Тогда компания Харитонина предоставила «Д-Мед» заем 14,99 млн долл. США. В начале 2016 г. «Фармстандарт» обратился в Арбитражный суд с иском к «Д-Мед» о взыскании задолженности, однако весной того же года стороны заключили мировое соглашение. Срок погашения долга был назначен на второе июля 2018 г., однако в декабре 2017 г. владелец «Д-Мед» Алексей Царьков продал свою компанию ООО «МедИнвестГрупп», совладельцем которого является Виктор Харитонин.

У Алексея Царькова был еще один актив, связанный с ядерной медициной – ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» (Фабрика РТТ). В июне 2018 г. владельцем 75,2% компании стало ООО «Р-Фарм Венчурс», принадлежащее главе «Р-Фарм» Алексею Репику. Второй владелец Фабрики РТТ – Андрей Попов, ему принадлежит 24,98%

Фабрика РТТ будет первым в России заводом по производству медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. Торжественная церемония закладки памятной капсулы в основание будущего предприятия состоялась 28 июня 2017 г.

Проект реализуется в партнерстве с крупнейшим производителем медицинского оборудования Varian Medical Systems с штаб-квартирой в Калифорнии (США) в особой экономической зоне «Дубна». На базе нового предприятия планируется выпускать две модели современных аппаратов лучевой терапии, отличающихся мощностью излучения и набором функций.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»