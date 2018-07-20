Противовирусный препарат Roche достиг конечных точек в клиническом исследовании III фазы

По информации Roche, экспериментальный препарат baloxavir marboxil, лицензия на которых была получена от японской компании Shionogi, достиг ключевых целевых показателей в клиническом исследовании поздней фазы, сообщает PharmaTimes.

Данные КИ III фазы CAPSTONE-2, в котором изучали действие антивирусного препарата у пациентов с высоким риском осложнений после гриппа, продемонстрировали превосходную эффективность; таким образом, была достигнута первичная конечная точка – время до улучшения симптомов гриппа – по сравнению с плацебо.

Baloxavir marboxil также продемонстрировал высокую эффективность по ряду вторичных конечных точек, включая снижение распространения вирусов, вирусной нагрузки и частоты осложнений, связанных с гриппом.

По информации компании, препарат хорошо переносится, и отсутствуют такие-либо сигналы, связанные с его безопасностью

Полные результаты КИ будут представлены на предстоящих медицинских форумах.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»