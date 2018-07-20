ОНФ: Российский рынок медизделий из ПВХ-пластикатов нуждается в демонополизации

Рынок медицинской продукции из поливинилхлоридных пластиков должен быть демонополизирован. К такому выводу пришли активисты проекта ОНФ «За честные закупки», проанализировав два постановления правительства РФ, №967 и №968, регулирующих систему осуществления закупок медицинских изделий одноразового применения из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые фактически создают монополию на рынке объемом 7 млрд руб. в пользу одного поставщика.

14 августа 2017 г. было принято постановление кабмина №967, которое установило порядок и условия предоставления гарантий государственного спроса на медицинские изделия одноразового применения из ПВХ-пластикатов. Данные пластикаты главным образом используются в системах переливания и взятия крови, а также в аппаратах искусственной вентиляции легких и так далее.

При этом, как отмечают активисты ОНФ, для оценки возможности участия в реализации этого проекта российских организаций, подавшим соответствующие заявления в соответствии с постановлением №967, разработан список критериев, которым они должны соответствовать. Например, документ, подтверждающий соответствие собственного производства, расположенного на территории Российской Федерации, требованиям ГОСТ ISO 13485-2011; наличие не менее семи патентов, выданных на полезную модель; доход от реализации произведенных медицинских изделий за последние три года – не менее 700 млн руб.; наличие прав на техническую и конструкторскую документацию, по которой осуществляется производство не менее 20% номенклатуры. На сбор всех документов был дан всего один месяц. После список закрывался. Прошедшие сито критериев потенциальные поставщики получают безусловный приоритет при поставках медицинских изделий в рамках государственных закупок.

Так было по задумке авторов данных нововведений, которые, вероятно, преследовали цель стимулирования инвестиционной активности российских организаций в сфере локализации производства медицинских изделий ПВХ-пластиков в России. На деле же вышло так, что основные заказчики данных изделий, Министерство здравоохранения РФ и Министерство промышленности и торговли РФ, закупаются только у одного поставщика – АО ГК «Медполимерпром». При этом в проект «За честные закупки» все чаще поступают жалобы со стороны пациентских организаций и медицинского сообщества на качество поставляемых товаров.

Эксперты сходятся во мнении, что критерии отбора поставщиков в постановлении №967 были сформулированы настолько жестко, что под них подошла только одна организация. В результате создана исключающая конкуренцию преференция для конкретного поставщика медицинских изделий, который, по мнению экспертов, не может своими силами осуществить производство всей необходимой линейки. При этом в России существуют несколько производителей изделий из ПВХ: к примеру, ОАО «Синтез», на треть принадлежащее госкорпорации «Ростех», на рынке уже 60 лет. Другие производители попытались обжаловать решение в суде. Но на данный момент добились только снятия ограничений по времени включения в реестр.

Эксперт ОНФ, д.с.н., президент Национальной ассоциации больных с нарушениями функций экскреторной системы «АСТОМ», член Совета по защите прав пациентов при Минздраве РФ Вячеслав Суханов отметил, что из-за вмешательства АО ГК «Медполимерпрома» в московские торги на медизделия в октябре 2017-го были огромные проблемы с приостановкой торгов. А приостановленные торги приводят к проблемам с обеспечением людей жизненно важными медизделиями.

«В Санкт-Петербурге благодаря данному постановлению АО ГК «Медполимерпром» выиграл небольшие аукционы на продукцию для людей с нарушениями мочеиспускания (катетеры). Причем продукция была поставлена не собственного производства и очень низкого качества по немалым ценам. До сих пор идут жалобы от пациентов на вынужденно получаемую продукцию «производства» АО ГК «Медполимерпрома». Совершенно очевидно, что такое постановление «состряпано» не с целью развития ПВХ-промышленности России, а с целью преференций на торгах для одной компании – АО ГК «Медполимерпром», – заявил Вячеслав Суханов.

По оценке экспертов ОНФ, в большинстве торговых процедур в 2018 г. на поставку ПВХ-изделий, где победил АО ГК «Медполимерпром», другие участники предлагали цену минимум на 30% ниже.

«Государство переплачивает сотни миллионов рублей искусственно созданному монополисту. Мы обратились к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой и к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой уделить внимание данной проблеме и рассмотреть вопрос о пересмотре положений постановлений №967 и 968. Критерии для потенциальных участников необходимо смягчить, здесь должна быть настоящая, честная, открытая конкуренция», – подчеркнул координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

onf