Novartis не будет повышать цены в США до конца года

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis не будет повышать цены на свою продукцию в США до конца текущего года, сообщает MarketWatch. Несколькими днями ранее аналогичное заявление сделал исполнительный директор американской Pfizer Иэн Рид после телефонной беседы с Президентом США Дональдом Трампом, который раскритиковал фармпроизводителей, в частности Pfizer за высокие цены на лекарства.

Руководитель Novartis Вас Нарасиман в интервью отметил, что компания определится со стратегией на 2019 г. после того, как появится ясность в области ценовой конъюнктуры.

«Фармацевтический вестник»