Эксперт: стратегия «Фарма 2030» не учитывает будущее здравоохранения

Экспертный совет по развитию фармацевтической отрасли «Деловой России» под председательством управляющего директора Marathon Pharma, и Игоря Крылова 18 июля 2018 г. обсудил Стратегию развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 г. Члены комитета уверены, что надо документом еще надо работать планируют направить свои предложения в Минпромторг.

В заседании приняли участие представители фармпроизводителей, дистрибьюторов, аптечных сетей, а также руководители отраслевых общественных организаций. Кроме того к обсуждению присоединился директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.

По мнению одного из членов экспертного совета – директора Института развития общественного здравоохранения Юрия Крестинского – представленная Минпромторгом стратегия еще достаточно сырая. «Кроме того документ сформирован на основе сегодняшних реалий, в нем не учтено развитие современных технологий, то, каким будет здравоохранение будет в будущем», – отметил он.

Как рассказал «ФВ» генеральный директор «Неофарм» Евгений Нифантьев, который также входит в состав экспертного совета, на заседании обсуждался и аптечный вопрос. «Конечно же мы поддерживаем запрет продажи лекарств в супермаркетах без лицензии на фармацевтическую деятельность, – говорит он. – Но предложение по ограничению количества аптек вызывает много вопросов. Уменьшение конкуренции приведёт к повышению цен для конечного потребителя и не будет стимулировать улучшения качества обслуживания населения. Ну и кто будет решать, какой аптеке быть, а какая должна закрыться. В результате может появиться коррупционная составляющая. Мы надеемся, что Минпромторг учтет мнение и предложения «Деловой России», в том числе и по рынку фармацевтической розницы».

Исполнительного директора Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадима Кукаву насторожило отношение к международным компаниям в стратегии. Например, в проекте «Фарма 2030» говорится, что «многие технологические компетенции становятся более доступными на локальных рынках, что подрывает монополию глобальных фармацевтических компаний на рынках развивающихся стран, данная тенденция особенно значима в свете истечения сроков патентной охраны на большинство наиболее затратных лекарственных средств за последние годы».

«Мы обращаем внимание, что технологические компетенции становятся доступными во многом благодаря реализации партнерских проектов и заключению лицензионных соглашений между иностранными и российскими производителями, – говорит он. – Благодаря проектам по локализации глобальные компании делятся лучшим международным опытом и передовыми практиками с участниками российского рынка. Таким образом, выделенный тезис исходит из неверного и некорректного стратегического посыла, а также содержит неверную оценку деятельности международных компаний».

Кроме того, по мнению г-на Кукавы в стратегии необходимо четко обозначить место защиты интеллектуальной собственности. Ассоциация обращает внимание, что заявленная «оптимизация методологических подходов оценки патентоспособности изобретений» не должна приводить к необоснованному ограничению развития инноваций. Также предлагается ряд конкретных мер, которые бы стимулировали инновации. Например, создание специализированного реестра действующих патентов, введение возможности госрегистрации воспроизведенного препарата с отсрочкой его ввода в обращение, введение механизма отказа в допуске к торгам в случае предложения к продаже препарата с нарушением исключительных прав на интеллектуальную собственность.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»