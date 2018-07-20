«Фармация» из Нового Уренгоя дошла до банкротства

Муниципальная аптечная сеть «Фармация» (Новый Уренгой) инициировала свое банкротство. Компании нечем рассчитываться с кредиторами. Желающих приобрести ее аптеки пока не нашлось.

Сеть «Фармация» – 14 точек – работает в Новом Уренгое с 1995 г. Последние два года компания терпела убытки и накопила долги перед поставщиками. За 2017-2018 гг. кредиторы подали в арбитражный суд 16 исков к ОАО «Фармация» на общую сумму 22,5 млн руб. В их числе – НПК «Катрен», СИА Интернейшнл, «Пульс», ТД «Форафарм», «Новая больница» и другие дистрибьюторы. Гендиректор «Фармации» Кристина Осипова отказалась комментировать финансовое положение сети. Участники рынка полагают, что муниципальные аптеки не выдержали конкуренции с федеральными сетями, работающими в Новом Уренгое, среди которых «Планета здоровья», «Бережная аптека» и «Экона» («Фармаимпекс»), «Ригла» и «Аптека от склада» («Шаврин и Годовалов»). По отзывам фармритейлеров, которые приценивались к муниципальной сети, собственник – Департамент имущественных отношений администрации Нового Уренгоя – запрашивал слишком дорого. «Покупать там нечего, – сообщил «ФВ» один из претендентов. – Много долгов, помещения арендованные, а единственная аптека, принадлежащая муниципалитету, заложена под кредит Сбербанка. Поэтому и желающих нет».

Евгений Мальцев, представитель АСНА на Урале и в Сибири, говорит, что желающих продать аптечный бизнес сегодня больше, чем потенциальных покупателей, и федеральные сети могут выбирать наиболее выгодные предложения. По прогнозам, к осени финансовое состояние многих региональных игроков, готовых к продаже, ухудшится, и они пойдут на уступки.

Интересантам остается только подождать.

Михаил Старков

«Фармацевтический вестник»