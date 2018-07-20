Astellas может продать российские активы

Японская фармацевтическая компания Astellas Pharma Inc. рассматривает возможность продажи ряда активов в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, в т.ч. в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В качестве советников по потенциальной сделке компания пригласила экспертов Jefferies Financial Group Inc.

Интерес к активам Astellas проявили частные инвестиционные компании, а также другие фармпроизводители.

Среди планируемых к продаже активов болеутоляющие средства и препараты для профилактики инфекционных заболеваний.

По словам источников, сумма потенциальной сделки может превысить 500 млн долл. в зависимости от выбранных для продажи активов. При этом они предупреждают, что окончательное решение еще не принято и сделка может не состояться.

Японская компания намерена сосредоточить усилия и ресурсы на разработке препаратов для лечения онкозаболеваний и гиперактивности мочевого пузыря.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»