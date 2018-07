Правоохранители Нижегородской области и ФАС РФ объединяют усилия в борьбе с картелями В США одобрен препарат Symtuza для лечения ВИЧ-инфекции » Astellas может продать российские активы Японская фармацевтическая компания Astellas Pharma Inc. рассматривает возможность продажи ряда активов в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, в т.ч. в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В качестве советников по потенциальной сделке компания пригласила экспертов Jefferies Financial Group Inc. Интерес к активам Astellas проявили частные инвестиционные компании, а также другие фармпроизводители. Среди планируемых к продаже активов болеутоляющие средства и препараты для профилактики инфекционных заболеваний. По словам источников, сумма потенциальной сделки может превысить 500 млн долл. в зависимости от выбранных для продажи активов. При этом они предупреждают, что окончательное решение еще не принято и сделка может не состояться. Японская компания намерена сосредоточить усилия и ресурсы на разработке препаратов для лечения онкозаболеваний и гиперактивности мочевого пузыря. Илья Дугин

