Правоохранители Нижегородской области и ФАС РФ объединяют усилия в борьбе с картелями

Федеральная антимонопольная служба России провела совещание с руководителями правоохранительных структур Нижегородской области, по итогам которого достигнута договоренность о сотрудничестве при разоблачении картелей. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев.

Оперативно-розыскные мероприятия – самый действенный способ выявления антиконкурентных сговоров и сбора доказательной базы для дальнейшего привлечения к ответственности. Но ФАС такими полномочиями не наделена, поэтому без помощи силовиков ей не обойтись. По словам г-на Тенишева, встреча с правоохранителями в Нижнем Новгороде 18 июля – это «переломный момент», «начало нового периода».

Андрей Тенишев обмолвился, что в Нижегородской области в течение нескольких лет возникают «вопросы по закупкам медикаментов» и что в ближайшее время центральный орган намерен провести в регионе проверки закупок для нужд организаций социальной сферы. И теперь они будут более тщательные, чем прежде.

Примечательно, что прямо на пресс-конференции руководитель территориального органа Михаил Теодорович подписал приказ о возбуждении дела по признакам картельного сговора на рынке поставок медоборудования и медизделий. Он отказался рассказать подробности и назвать фигурантов.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»