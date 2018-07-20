Минздрав Узбекистана отчитался о реформах в области лекарственного обеспечения

В Узбекистане для покупки государственным медицинским организациям лекарственных средств и медицинских изделий в 2018 году направлены средства на сумму 914,6 млрд сумов, то есть в 2,5 раза больше чем в 2017 году. А также с учетом международной практики утвержден новый график диагностики основных заболеваний, их лечения и стандартов клинических протоколов.

Отмечается, что сегодня в Узбекистане действует 152 фармацевтических предприятия. Производимые ими лекарственные препараты около 2500 наименований широко используются в медицинской практике республики. Кроме этого, благодаря созданным для иностранных инвесторов удобным условиям повышается доля прямых инвестиций. На сегодняшний день с участием зарубежных инвестиций осуществляются 9 инвестиционных проектов на сумму 123,9 млн долларов. Из них 87,32 млн долларов являются прямыми иностранными инвестициями. Эти инвестиции вносятся в основном инвесторами Китая, Индии, Германии, Великобритании и Турции.

Кроме того, с целью обеспечения удобных условий для интенсивного развития фармацевтической отрасли 7 ноября 2017 года принято постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью”. А также с целью последовательного выполнения задач в данном направлении разработана Концепция развития фармацевтической отрасли Республики Узбекистан в 2018 – 2022 годах.

Достойно внимания то, что организация свободных экономических зон, специализированных на фармацевтическую промышленность, становится важным фактором в определении перспективного развития сферы. В данное время зарегистрированы свободные экономические зоны “Нукус-фарм”, “Зомин-фарм”, “Косонсой-фарм”, “Сирдарё-фарм”, “Бойсун-фарм”, “Бустонлик-фарм” и “Паркент-фарм”. С целью осуществления на этих территориях проектов, специализированных на выращивание лекарственных растений и производство фармацевтических продуктов, выбрана земельная площадь на 518,9 гектаров, приняты соответствующие решения областных хокимов.

На территории данных свободных экономических зон будут осуществляться 30 проектов на сумму 1 361,1 миллиард сумов и будет создано 1 903 рабочих мест. На сегодня в рамках осуществляемых на территории СЭЗ проектов освоены средства на сумму около 400 миллиардов сумов. В частности, из крупных проектов в СЭЗ “Сирдарё” можно отметить то, что со стороны ООО “Sirdaryo Universal Oyna” запущен проект “Производство фармацевтической стеклянной посуды” и со стороны ООО “Pharma Plast Holding” — “Организация производства медицинских одноразовых флаконов”.

Еще одной важной задачей является доставка населению современных лекарственных препаратов, производимых фармацевтическими предприятиями Узбекистана. С этой целью при СВП, сельских семейных поликлиниках и других первичных медицинских учреждениях организуются социальные аптеки. В данное время на местах налажена деятельность более 2200 таких аптек.

В этом направлении работы совершенствуются на основе Указа Президента Шавката Мирзиёева “О мерах по повышению эффективности государственной регистрации лекарственных средств и улучшению обеспечения ими населения” от 20 июня 2018 года. Данным указом отменено требование о реализации по фиксированным ценам социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, но продолжается продажа со стороны социальных аптек социальных лекарственных средств по сниженным ценам.

Начиная с 1 августа 2018 года будет внедрен порядок признания результатов государственной регистрации лекарственных средств, в том числе лекарственных веществ и лекарственных препаратов, осуществленной в странах с высокими регуляторными требованиями. А это устранит лишние преграды в системе государственной регистрации лекарственных средств.

Этот порядок будет внедряться на основании дифференциации уполномоченных органов иностранных государств и международных организаций, ответственных за государственную регистрацию лекарственных средств, не вызывающих сомнения по безопасности, качеству и эффективности. А также результаты государственной регистрации будут осуществляться при условии наличия разрешения на применение лекарственных средств, результаты государственной регистрации которых признаются в Республике Узбекистан, в медицинской практике стран с высокими регуляторными требованиями.

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