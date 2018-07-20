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Суд разрешил «Теве» закрыть завод в Ашдоде

Беэр-Шевский окружной суд по трудовым конфликтам отклонил просьбу Всеобщей федерации профсоюзов («Гистадрут») запретить фармацевтическому концерну «Тева» закрыть завод в Ашдоде и уволить его работников.

Судья Йоханан Коэн постановил, что «Тева» обладает административной прерогативой принимать решение о закрытии завода, и что компания может продолжать слушания перед увольнением.

В «Гистадруте» утверждают, что компания поставила перед собой цель закрыть завод, даже не рассмотрев опцию его продажи инвесторам.

Ашдодское предприятие «Тевы» планируется закрыть к концу 2019 года в рамках программы оздоровления и реорганизации. Около половины работников должны быть уволены в ближайшие месяцы, остальные – с закрытием завода.

newsru.co.il

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Июль 20, 2018 | Просмотров: 110