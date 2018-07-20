Активы «36,6» будут в залоге у МКБ до 2024 года

Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 19 июля 2018 г. одобрил крупные сделки с Московским кредитным банком (МКБ), согласно которой акции операционных подразделений останутся в залоге у банка до 2024 г.

МКБ и ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» в апреле 2016 г. заключили соглашение о выдаче банковских гарантий. В мае 2018 г. стороны заключили дополнительное соглашение, которое и утвердил совет директоров. Допсоглашение предусматривает продление срока договора залога акций одного из операционных подразделений до июля 2024 г. Лимит соглашения о банковских гарантий составляет 14 млрд руб. на период с апреля 2016 г. по июль 2024 г.

Кроме того совет директоров одобрил еще несколько сделок. Продлены до июля 2024 г. договоры залога между МКБ и ООО «Аптека А.в.е», МКБ и ООО «Аптека А.в.е-1», МКБ и ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Согласно отчету по МСФО за 2017 г., чистый долг Группы (за вычетом остатков денежных средств на счетах) по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 31,51млрд руб.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»