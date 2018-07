Сан Фарма cтала партнером конференции II Всероссийского межвузовского GxP-cаммита Активы «36,6» будут в залоге у МКБ до 2024 года » Merck & Co снижает цены на ряд препаратов на фоне критики Трампа Американская фармацевтическая компания Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) объявила о снижении цен на ряд своих препаратов, в т.ч. 60%-ном снижении цены на препарат для лечения гепатита C Zepatier, сообщает Reuters. В 2017 г. объем продаж Zepatier в США составил 771 млн долл. Компания стала первым крупным фармпроизводителем, объявившим о добровольном снижении цен на ЛП. Кроме Zepatier компания приняла решение снизить на 10% цены еще на 6 наименований ЛП. Однако, отмечают аналитики, это препараты с очень небольшим объемом продаж и снижение цен никак не скажется на показателях Merck & Co. Также компания обязалась не повышать цены на свою продукцию выше уровня инфляции. Ранее американская Pfizer объявила о замораживании повышения цен на лекарства не более чем на полгода после телефонного разговора исполнительного директора Иэна Рида с Президентом США Дональдом Трампом. Вскоре швейцарская Novartis заявила, что не будет повышать цены в США до конца года. Дональд Трамп поблагодарил компании. Несколькими часами ранее о замораживании повышения цен на ЛП в США объявили также швейцарская Roche и немецкие Bayer и Merck KGaA (в США и Канаде — EMD). Илья Дугин

