Сан Фарма cтала партнером конференции II Всероссийского межвузовского GxP-cаммита

Компания Сан Фарма (Sun Pharma) поддержала II Всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперед», выступив в числе спонсоров мероприятия.

GxP-саммит проходил в городе Сочи 3-6 июля и стал крупным мероприятием с международным участием, направленным на повышение престижа профессий в фармацевтической промышленности, а также выявление и поддержку перспективных специалистов фармацевтической отрасли.

Мероприятие организовано благотворительным фондом «Путеводная звезда» и

ООО «Деловая столица» при поддержке Минпромторга Росиии и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России.

Миссия саммита : выявление и целевая поддержка талантливых молодых представителей фармацевтической отрасли.

150 участников профильных вузов России, СНГ, Южной Азии и Европы

II Всероссийского межвузовского GxP-саммита «Выбор лучших. Время вперед» приняли участие в специальной олимпиаде, по итогам которой победители получили денежные сертификаты от организатора мероприятия благотворительного фонда «Путеводная звезда».

Также для студентов и аспирантов были проведены презентации, экскурсии, конкурсы, встречи с ведущими экспертами фармацевтической отрасли, общение в рамках выставочного пространства с участием фармацевтических компаний.

Компания Sun Pharma оказывает поддержку молодым и талантливым ученым во всем мире. В рамках глобального бизнеса компании трудятся свыше 35 000 сотрудников, представляющих более 50 национальностей. Высокоэффективному развитию компании способствуют инновационные разработки на базе научно-исследовательских центров, объединяющих около 2000 научных работников, а также инвестирования в научные исследования и разработки.

По материалам http://www.put-zvezda.com/ru

«Фармацевтический вестник»