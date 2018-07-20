ОНФ предлагает закупать лекарства без торгов на сумму до 400 тыс. рублей

Министерство финансов России поддержало предложение Общероссийского народного фронта повысить планку закупок лекарств без торгов до 400 тысяч рублей, сообщает ОНФ. Сейчас, согласно ФЗ №44, купить лекарства без объявления торгов у единственного поставщика можно на сумму до 200 тыс. руб.

Инициатива общественников направлена на то, чтобы позволить пациентам получать нужные лекарства без критических для их здоровья задержек. Народный фронт обсудит новый механизм, который обеспечит высокую скорость проведения закупок, с врачами, представителями пациентских общественных организаций и экспертов.

«Закупки лекарственных препаратов — одна из самых социально-чувствительных тем. Их процедура по-прежнему несовершенна. Причем не только и не столько из-за ФЗ №44 «О госзакупках», а из-за приказов и специфики медицинского законодательства», – сообщил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Поэтому Народный фронт предлагает принять поправки в ст. 93 ФЗ №44, которые без торговых процедур для медицинских организаций позволят купить лекарства на сумму до 400 тыс. руб. на одного пациента.

«Кроме того, мы считаем, что надо подробно обсудить приказ № 871н о расчете начальной максимальной цены контракта, правила регистрации и попадания препаратов в Перечень ЖНВЛП, федеральную программу обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), вопросы взаимозаменяемости препаратов. Если мы не наведем в этом порядок, то заявленную стоимость нацпроекта по здравоохранению можно будет смело умножить на два», — отметил Гетта.

Эксперт ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев подчеркнул, что вопрос про 400 тысяч рублей – это часто вопрос жизни и смерти: «При многих заболеваниях действующая планка в 200 тысяч рублей не позволяет сразу купить нужное количество лекарств в экстренном случае. Врачам приходится выкручиваться. К сожалению, все остальные способы закупки занимают непозволительно долгое время. Мы считаем странным, что театры, зоопарки и планетарии имеют возможность проводить закупки без торгов на 400 тысяч рублей, а больницы воспользоваться этой формой закупки лекарственных препаратов в экстренном случае не могут», – посетовал Жулев.

Позицию общественников поддержала заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ Ирина Куст. Она сообщила, что Минфин поддержал проект официального отзыва правительства РФ в части увеличения суммы закупок лекарственных препаратов до 400 тысяч руб. у единственного поставщика в рамках ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

«Фармацевтический вестник»