Государственная сеть аптек Кировской области обрела фирменный стиль

Логотип гарантирует высокое качество предоставляемых медикаментов

В Кирове открылись два новых подразделения городской аптеки № 107 – на улице Ульяновской и в поселке Костино. Теперь качественные препараты будут еще более доступны жителям. Узнать государственную сеть можно по фирменному логотипу. Сегодня, 20 июля, один из новых филиалов аптеки посетили заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Оба подразделения были открыты для удобства местных жителей. В них не только можно купить все необходимые медикаменты, но и заказать изготовление препарата по рецепту врача (порошки, эмульсии, растворы, мази), а также получить лекарственное средство по льготе – как региональной, так и федеральной.

– В государственную аптечную сеть Кировской области входят 12 предприятий вместе с аптечным складом и 160 структурных подразделений, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов. – Они выполняют множество функций, основная и социально значимая из которых – льготное лекарственное обеспечение. И мы хотим, чтобы государственные аптеки выделялись на фоне остальных, поэтому разработали новый узнаваемый стиль. Когда житель города или области увидит такой логотип, он может быть уверен, что это госаптека, за нее отвечает минздрав, здесь можно получить надежные проверенные медикаменты, а сама аптека наряду с министерством здравоохранения несет ответственность за здоровье граждан.

Новое подразделение на улице Ульяновской уже пользуется большим спросом. Одной из первых посетительниц сегодня в 8 часов утра стала кировчанка Анна Старостина, которая отметила, что аптека здесь была крайне необходима.

– Раньше мы ходили до аптечного пункта к ипподрому, а теперь в нашем доме открылась государственная аптека. Очень удобно стало – зашла перед работой и купила, что нужно. Мы очень рады, так как тут можно покупать и лекарства, сделанные на заказ в самой аптеке. Приятные цены, приветливый обслуживающий персонал, – поделилась впечатлениями Анна Старостина.

Как отметила директор городской аптеки № 107 Любовь Золотаревская, аптека готовых лекарственных форм очень удобна для жителей, потому что здесь изготавливают по индивидуальному рецепту стерильные растворы, порошки, микстуры, что особенно актуально для детей.

– Кроме того, наша государственная аптечная сеть обслуживает более 10 крупных медицинских организаций в городе и все центральные районные больницы области, которые заказывают изготовление препаратов, – подчеркнула Любовь Золотаревская.

Что касается льготных лекарств, то здесь вся работа ведется в медицинской информационной системе, и если препарата нет в наличии в подразделении, то фармацевт найдет и забронирует его в другой аптеке. Если в подразделениях лекарства тоже не окажется, то рецепт берут на отсрочку и обязаны предоставить лекарство пациенту в течение 10 дней.

Как подытожил зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, в настоящее время все государственные аптеки выглядят современно, они проверены временем и дают гарантию качества предоставляемых медикаментов для населения Кировской области.

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