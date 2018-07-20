Эксперт: закупку лекарств от ВИЧ нужно увеличить в три раза

Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, сколько средств тратится на борьбу с ВИЧ сегодня, и насколько необходимо увеличить эту цифру, чтобы остановить распространение инфекции.

«Ситуация такова, что 22 миллиарда рублей идёт только федеральных средств из бюджета в этом году. Но это лечение, в основном это лекарственные препараты примерно на треть тех, кто зарегистрирован с ВИЧ-инфекцией. Соответственно, закупку лекарств надо увеличить в три раза. Второй момент, на который не обращают внимания, на самом деле, регионы тоже тратят много на борьбу с ВИЧ. Это же содержание больниц, центров СПИД и т.д. Потребуется не менее ста миллиардов для того, чтобы развернуть масштабную борьбу с ВИЧ в стране», — заявил Покровский.

Эксперт Объединенной программы ООН по СПИДу, профессор Эдуард Карамов в интервью РИА Новости сообщил, что вакцину от ВИЧ начнут применять через 10-12 лет, сейчас ведутся испытания.

«Сейчас проводится большое число клинических испытаний. На самом деле есть несколько кандидатных вакцин, которые показывают хорошие результаты уже в развернутых клинических испытаниях. Поэтому я думаю, что это перспектива не далекого будущего, а ближайших 10-12 лет», — сказал Карамов.

Он добавил, что во многих странах мира исследования по созданию средств борьбы с ВИЧ-инфекцией ведутся уже более 30 лет.

gmpnews