Комитет Госдумы одобрил запрет лекарств и БАДов в детских передачах

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании 19 июля одобрил поправки ко второму чтению в проект об увеличении лимита рекламы в часовых телепрограммах, которые предполагают запрет рекламы алкоголя, БАДов и лекарств в теле- и радиопрограммах для детей.

Депутаты поддержали поправки рекомендованные к принятию по проекту федерального закона № 504889-7 «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе», подготовленного к рассмотрению во втором чтении, которым увеличивается доля телевизионной рекламы в часе эфирного времени с 15% до 20%, а также разрешается реклама в детских передачах.

Поправками уточняется, что в детских передачах не допускается рекламированиеалкогольной продукции, лекарств и медицинских изделий, биологически активных добавок, оружия и продукции военного назначения, финансовых, брокерских и букмекерских услуг, а также основанных на риске игр. Кроме того, эти нововведения предполагается распространить и на детские радиопередачи.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин и Марина Мукабенова.

gmpnews