Стали известны победители программы «АстраЗенека – Сколково» Startup Challenge 2018 Комитет Госдумы одобрил запрет лекарств и БАДов в детских передачах » Профильный комитет Госдумы поддержал расширение программы «7 нозологий» 19 июля 2018 года на заседании Комитета по охране здоровье единогласно поддержан законопроект № 511039-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», внесенный Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Председатель Комитета Дмитрий Морозов отметил, что внесенный законопроект позволит облегчить финансовую нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и обеспечит защиту прав граждан, страдающих гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI). «Я надеюсь, что поэтапно мы сможем перевести финансирование и других орфанных заболеваний на федеральный уровень», — подчеркнул парламентарий. Члены Комитета отметили детальную проработку законопроекта с финансовой точки зрения и грамотный выбор заболеваний, предлагаемых для расширения программы «7 нозологий». В завершении заседания Дмитрий Морозов добавил, что законопроект будет обсужден с участием профессионалов в области лечения редких заболеваний и представителей органов государственной власти на очередном заседании Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям 23 июля 2018 года. gmpnews