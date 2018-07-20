Профильный комитет Госдумы поддержал расширение программы «7 нозологий»

19 июля 2018 года на заседании Комитета по охране здоровье единогласно поддержан законопроект № 511039-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», внесенный Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Комитета Дмитрий Морозов отметил, что внесенный законопроект позволит облегчить финансовую нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и обеспечит защиту прав граждан, страдающих гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI).
«Я надеюсь, что поэтапно мы сможем перевести финансирование и других орфанных заболеваний на федеральный уровень», — подчеркнул парламентарий.
Члены Комитета отметили детальную проработку законопроекта с финансовой точки зрения и грамотный выбор заболеваний, предлагаемых для расширения программы «7 нозологий».
В завершении заседания Дмитрий Морозов добавил, что законопроект будет обсужден с участием профессионалов в области лечения редких заболеваний и представителей органов государственной власти на очередном заседании Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям 23 июля 2018 года.