Стали известны победители программы «АстраЗенека – Сколково» Startup Challenge 2018

19 июля 2018 года в Технопарке «Сколково» состоялся финальный этап конкурсного отбора в акселератор, учрежденный международной биофармацевтической компанией «АстраЗенека» и Фондом «Сколково». 30 финалистов представили членам жюри свои научно-исследовательские проекты на ранних и поздних стадиях разработки в области технологий для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, респираторных, аутоиммунных заболеваний, заболеваний обмена веществ и почек.

Жюри выбрало 6 победителей в двух номинациях:

Номинация «Лекарственные препараты и биомедицинские клеточные продукты»:

1 место : Новиков Федор Николаевич, Moltech (разработка инновационного лекарственного препарата для лечения остеоартроза и других дегенеративно-дистрофических и аутоиммунных заболеваний суставов);

: Новиков Федор Николаевич, Moltech (разработка инновационного лекарственного препарата для лечения остеоартроза и других дегенеративно-дистрофических и аутоиммунных заболеваний суставов); 2 место : Ключенович Алексей Валерьевич (разработка технологической платформы CRYSTA для создания лекарств нового поколения);

: Ключенович Алексей Валерьевич (разработка технологической платформы CRYSTA для создания лекарств нового поколения); 3 место: Мелихова Варвара Сергеевна, Pamdeca (разработка пептидного препарата, активирующего макрофаги иммунной системы человека для борьбы с раком).

Номинация «Тест-системы, аппаратные решения и устройства доставки лекарственных препаратов»:

1 место : Крыжановский Эдвард Владимирович, Brain Beat (разработка неинвазивного глюкометра на базе оптической спектроскопии);

: Крыжановский Эдвард Владимирович, Brain Beat (разработка неинвазивного глюкометра на базе оптической спектроскопии); 2 место : Кузнецов Денис Бахтиерович, Lumline (разработка группы флуоресцентных препаратов для молекулярно-нацеленной визуализации опухолей);

: Кузнецов Денис Бахтиерович, Lumline (разработка группы флуоресцентных препаратов для молекулярно-нацеленной визуализации опухолей); 3 место: Звездин Василий Николаевич, Microneedle Industrial (разработка биорастворимых микроигольных аппликаторов для безболезненной трансдермальной доставки вакцин и лекарственных компонентов в кожу).

Победители получат возможность работать над собственными проектами под руководством научных менторов компании «АстраЗенека», обсуждать этапы исследований с экспертами в соответствующих терапевтических областях, а также претендовать на получение статуса участника проекта «Сколково» и минигранта от Фонда «Сколково» в размере до 5 млн рублей. Проекты на ранней стадии разработки смогут на протяжении 6 месяцев использовать современные возможности лаборатории общего доступа в медицинском хакспейсе SkBioLab. Инновационные проекты на поздней стадии разработки получат возможность пройти тренинг-программу по бизнес-компетенциям «100 дней роста для биомедицинских стартапов».

В декабре 2018 года, по завершении акселерационной программы «АстраЗенека – Сколково» Startup Challenge 2018, участники представят свои проекты экспертному жюри. С успешными проектами будут обсуждаться потенциальные возможности сотрудничества в области науки.

Фонд «Сколково» и «АстраЗенека» впервые объявили о старте стратегического партнерства в научно-исследовательской и образовательной деятельности на территории России в мае прошлого года. В рамках данного партнерства в апреле 2018 г. была запущена совместная акселерационная программа «АстраЗенека» — Сколково» Startup Challenge 2018. Цель акселератора – поиск перспективных идей и инновационных решений в области технологий для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, респираторных, аутоиммунных заболеваний, заболеваний обмена веществ и почек. Научными партнерами акселерационной программы выступили Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ). Венчурный фонд Primer Capital выступил в качестве инвестиционного консультанта при проведении экспертизы перспективных проектов в области фармацевтики и биомедицины. На первом этапе конкурса организаторы получили более 140 заявок, из которых были отобраны 30 финалистов: 15 заявителей по каждой номинации. 5 июля состоялся Boot Camp для участников: финалисты получили рекомендации по подготовке к решающему этапу конкурса от экспертов «АстраЗенека» и внешних экспертов в области венчурного инвестирования и репутационного менеджмента.

Ирина Панарина, генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия:

«Акселерационная программа «АстраЗенека – Сколково» Startup Challenge 2018 – один из стратегически важных проектов для компании «АстраЗенека» в рамках нашей деятельности по развитию фармацевтической отрасли и поиску инновационных решений по борьбе с социально-значимыми заболеваниями. Мы стремимся как можно больше делать на благо страны, в которой мы работаем, наша стратегия — быть в России для России. В этом году «АстраЗенека» отмечает 25-летний юбилей присутствия на российском рынке, за это время мы вывели на рынок более 40 препаратов, помогающих пациентам вести более долгую и качественную жизнь. В России мы видим много перспективных стартапов, научных групп при образовательных учреждениях, однако им необходимы профессиональные платформы для получения менторской поддержки со стороны лидеров фармотрасли, венчурных фондов и научного сообщества. С этой целью компания «АстраЗенека» в сотрудничестве с Фондом «Сколково» запустили акселерационную программу Startup Challenge 2018, которая направлена на развитие собственного научного потенциала и наукоёмких технологий, что является одним из основных приоритетов стратегии развития российской фармотрасли».

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»:

«Основной целью конкурса и акселерационной программы является поиск и поддержка научно-исследовательских проектов, которые потенциально интересны одному из лидеров фармацевтической индустрии – компании «АстраЗенека». Внимание индустриального партнера к победителям конкурса является значимым фактором будущего успеха отобранных проектов. Мы рады сотрудничеству и уверены, что данная программа будет способствовать развитию и коммерциализации перспективных проектов по разработке инновационных лекарственных препаратов и диагностических решений в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний обмена веществ и почек респираторных и аутоиммунных заболеваний».

Ирина Завестовская, директор Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ:

«Современная российская наука нацелена на научно-технологическое лидерство в прорывных направлениях биомедицины. Глобальной повесткой ИФИБ НИЯУ МИФИ является разработка методов для ранней диагностики и адресной терапии социально-опасных заболеваний на основе уникальных био-, нано- и цифровых технологий и внедрение их в образовательный процесс. Совместные технологические программы с индустриальными партнерами позволяют радикально ускорить и удешевить перевод научных идей в клиническую и промышленную практику. Участие НИЯУ МИФИ в качестве соорганизатора и научного партнера конкурса инновационных проектов в области разработки технологий диагностики и лечения опасных заболеваний совместно с Фондом «Сколково» и компанией «АстраЗенека» позволяет подготовить плеяду молодых высококвалифицированных специалистов, наиболее востребованных в медицинской и фармацевтической практике способных работать в быстроразвивающихся высокотехнологичных областях здравоохранения».

Ольга Кобякова, ректор Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ):

«Акселерационная программа «АстраЗенека – Сколково» Startup Challenge 2018 — это возможность познакомиться с прорывными технологиями и разработками, а также обсудить возможное сотрудничество. Например, в рамках программы развития цифровой экономики и реализации стратегии НТР первый медицинский опорный вуз России — СибГМУ выступил с идеей создания «Цифрового госпиталя» на базе многопрофильных клиник СибГМУ. Для реализации такого комплексного проекта помимо инвесторов, требуются молодые разработчики и новые проектные команды со свежими нестандартными идеями, лучшие из которых будут внедрены на полигоне цифровых медицинских технологий».

Елизавета Рождественская, исполнительный директор Primer Capital:

«Мы видим огромную ценность менторского компонента акселератора. Реализуя такой подход, «АстраЗенека» помогает стартапам повысить уровень компетенций, необходимых для перехода на новую стадию, и тем самым плотно держит руку на пульсе инноваций. Акселератор объединил множество интересных перспективных проектов, и те, что прошли отбор, безусловно, станут драйверами развития российского здравоохранения в будущем. Отдельно стоит обратить внимание на организацию конкурса – один из важнейших этапов в работе с проектами. С удовольствием отметила исключительно дружественную атмосферу на протяжении всего периода отбора – участники достойно выдержали конкурентную борьбу, а организаторы, эксперты и члены жюри проявили лояльное и теплое отношение ко всем проектам».

gmpnews